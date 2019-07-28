Квят стал третьим на Гран-при «Формулы-1» в Германии

Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят занял третье место в гонке 11-го этапа чемпионата мира «Формула-1» — Гран-при Германии. Победил пилот команды Red Bull голландец Макс Ферстаппен. Второе место занял немец Себастьян Феттель из Ferrari.

Гонка была осложнена кратковременным дождем, трасса в Хоккенхайме стала скользкой. В итоге оба болида команды Mercedes выбыли из соревнования.

Следующий этап пройдет с 2 по 4 августа в Венгрии.

Даниил Квят — чемпион серии GP3 (2013 год), пилот «Формулы-1» (2014—2017, 2019 год). Также выступал за Red Bull.

В 2015 году Квят был вторым на этапе «Формулы-1» в Венгрии, в 2016 году — третьим в заезде в Китае.

О том, как Квят вернулся в «Формулу-1», читайте в публикации “Ъ FM”.