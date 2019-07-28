Интервью Fox News с Путиным номинировано на «Эмми»

Интервью ведущего Fox News Криса Уоллеса, которое тот взял в июле 2018 года у президента России Владимира Путина, номинировано Американской телевизионной академией на премию «Эмми». Оно может получить приз как лучшая новостная программа в категории «Интервью в прямом эфире».

Награда будет вручаться 24 сентября в Alice Tully Hall в Нью-Йорке.

Господин Уоллес взял интервью в российском посольстве в Хельсинки после саммита РФ—США. Оно продолжалось 34 минуты.

Президент России ответил на вопросы о Крыме, расширении НАТО, российском вмешательстве в американские выборы в 2016 году, политических убийств в России и другие. По данным исследовательской службы Nielsen, в Соединенных Штатах интервью посмотрели 3,2 млн человек.

Подробнее — в публикации “Ъ FM” «"Пришлось стать плохими"».