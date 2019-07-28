В Краснодаре лишена статуса судья, отправившая в СИЗО смертельно больного человека

Квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского райсуда Натальи Калиты, сообщили “Ъ” в крайсуде. На судью Калиту поступили жалобы от участников процесса, признанные коллегией обоснованными.

В частности, родственники экс-главы Кореновского района Владимира Рудника пожаловались на то, что в феврале 2019 года госпожа Калита приняла решение о его аресте, хотя на тот момент господин Рудник был лежачим инвалидом в последней стадии онкологического заболевания. Через месяц после этого судебного акта Владимир Рудник умер. От помещения в СИЗО его спасло то, что из зала суда его забрала скорая помощь, а затем крайсуд отменил постановление о взятии экс-чиновника под стражу. Уже после смерти Владимира Рудника судья Наталья Калита вынесла в отношении него обвинительный приговор, признав его виновным в злоупотреблении полномочиями. Кроме того, в квалификационную коллегию поступила жалоба от адвоката, работавшего в процессе у Натальи Калиты еще в одном деле, который жаловался на давление со стороны судьи.

Судья Наталья Калита не первый раз оказалась в центре скандала. Весной 2018 года квалификационная коллегия судей Краснодарского края уже прекращала ее полномочия из-за неэтичного поведения: ее бывший муж адвокат Владимир Сай оказался фигурантом уголовного дела, при этом следователь СКР, который вел дело, жаловался на то, что судья угрожала ему в телефонном разговоре. Наталья Калита обжаловала решение квалифколлегии в Верховном суде, сославшись на то, что ее голос на записи телефонного разговора якобы подделан, в итоге взыскание было отменено.

Квалификационная коллегия судей Краснодарского края также заслушала судью Динского суда Светлану Дубовик, которая в мае 2019 года подралась с местной жительницей, поссорившись из-за проезда по узкой дороге. Коллегия вынесла госпоже Дубовик предупреждение. Ранее СКР отказал в возбуждении против нее уголовного дела.

Анна Перова, Краснодар