В Краснодарском крае задержан сбежавший из-под стражи опасный преступник

В Армавире полиция и сотрудники ФСИН задержали Антона Санникова, который 24 июля совершил побег с железнодорожной станции Армавир, сообщило управление МВД по Краснодарскому краю. Антон Санников обвиняется в убийстве родного брата, труп которого он расчленил и спрятал в лесу в Сочи.

По данным МВД и ФСИН, Антон Санников был обнаружен в ходе поисковой операции в промышленной зоне в десяти километрах от Армавира. Накануне краевое управление ФСИН объявило денежное вознаграждение за помощь в поиске преступника. Санников совершил побег в тот момент, когда конвой пересаживал его из железнодорожного вагона в полицейский автомобиль, чтобы везти в СИЗО Армавира.

По данным краевого следственного управления СКР, Антон Санников и двое его сообщников обвиняются в убийстве предпринимателя из Сочи Вадима Санникова, родного брата подследственного. В декабре 2018 года родственники Вадима Санникова сообщили в полицию о его пропаже, вскоре автомобиль предпринимателя был обнаружен в лесном массиве в пригороде Сочи. Следствие выяснило, что Вадим Санников был убит в собственном доме, убийцы отвезли тело в лес и спрятали голову отдельно, чтобы затруднить опознание трупа. По версии СКР, причиной убийства стал конфликт между братьями Санниковыми в связи в ходе предпринимательской деятельности (Вадим Санников занимался торговлей горюче-смазочными материалами, Антон Санников помогал ему в ведении дел). Антону Санникову предъявлено обвинение в убийстве, угоне автомобиля и уничтожении документов, принадлежавших его брату.

Анна Перова, Краснодар