Количество задержанных на несогласованной акции в центре Москвы превысило 550 человек, сообщает «ОВД-Инфо». По официальной информации, задержано около 300 человек. Несколько сотен человек дошли до Трубной площади и, по сообщениям очевидцев, идут к Чистым прудам. Много людей и на Большой Лубянке. Они двигаются в сторону Манежной площади. Также прошло шествие на Петровке и старом Арбате. Тем временем оцепление на Тверской частично сняли. Рамки остались перед Брюсовым и Газетным переулками. О действиях полицейских и реакции людей на несогласованную акцию рассказал корреспондент “Ъ” Роман Дорофеев.

— Я нахожусь среди участников акции, которые движутся к Чистым прудам по Сретенскому бульвару. Они шли с Большой Дмитровской через Неглинную до Трубной, там было 300 человек, но на Трубной с другой стороны Бульварного кольца пришли еще люди. Сейчас здесь человек 500.

— Есть ли какая-то координация между участниками?

— И да, и нет. Они, например, пришли на Трубную, поскандировали несколько минут и встали молча. Потом кто-то крикнул: «Пойдем на Тверскую». Но народ не пошел, они как-то спонтанно пошли по Бульварному кольцу, люди шли и просто скандировали. Рядом с Центральным рынком кто-то в толпе взорвал петарду, был сильный хлопок, и в воздух поднялась розовая пыль, дым. Потом я прошел около этого места, там абсолютно ничего не было — все развеялось. Я не знаю, что это было, но был сильный, характерный хлопок.

— Есть ли какое-нибудь полицейское сопровождение? Как ведет себя полиция?

— Просто толпа людей идет по бульвару, я бы не сказал, что это какие-то выстроенные колонны. Их сопровождал специальный полицейский автобус, модернизированный. И когда, например, скандировали лозунги, полицейские включали сирену, чтобы, по всей видимости, заглушить эти их. Но вот когда они вышли с Рождественского бульвара на Сретенский, этот автобус куда-то уехал.

Когда с Трубной площади уходили активисты, я шел рядом с парой, которая, очевидно, не митинговала. Парень с девушкой обсуждали, мол, посмотри, кто митингует — это же ребята лет 15-16. Действительно, много молодежи, но старше.

Когда я сопровождал толпу митингующих, люди из ресторанов, сотрудники выходили, снимали это все на телефоны, с удивлением смотрели. Народ реагирует по-разному, но все с любопытством, я бы сказал, смотрят на происходящее.

Беседовал Олег Булгак