Минспорт одобрил кандидатуру Кудашова на пост главного тренера сборной по хоккею

Минспорт России поддержал кандидатуру Алексея Кудашова на пост главного тренера мужской сборной по хоккею, сообщает пресс-служба ведомства. «Мы обсудили его первые планы по подготовке команде»,— добавил министр спорта Павел Колобков.
«Совсем немного осталось до Олимпийских зимних игр. Определен список основных кандидатов в сборную России, это — молодые ребята, потенциально претендующие на попадание в команду»,— добавил глава Минспорта.
Напомним, Алексей Кудашов сменит на посту главного тренера хоккейной сборной Илью Воробьева, который руководил командой с апреля 2018 года. Под его началом спортсмены завоевали бронзу на чемпионате мира 2019 года в Словакии. Как ранее сообщал “Ъ”, господин Воробьев может стать помощником главного тренера и займет новую должность специалиста по развитию игроков.
Подробнее о рокировке — в материале “Ъ” «Второй станет первым».
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