Ущерб «Магнита» от пожара в воронежском распредцентре составил 1,2 млрд рублей

Ритейлер «Магнит» (ЗАО «Тандер») в результате пожара в распределительном центре под Воронежем, произошедшего в ночь на 28 апреля, получил убытки в 1,2 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании о финансовых итогах за полугодие. Напомним, пожар стал крупнейшим техногенным в истории региона, а собеседники “Ъ-Черноземье” оценивали стоимость строительства аналогичного центра с нуля в 2 млрд руб.

Распределительный центр «Воронеж» был запущен «Магнитом» в 2014 году для поставок продукции в Воронежскую область и соседние регионы. Тогда предполагалось, что через него будет проходить большая часть грузов, предназначенных для Центральной России. Однако в то время у «Магнита» было 23 распределительных центра, теперь же их насчитывается 37, в том числе в Орловской и Тамбовской областях.

Подробнее о пожаре — в материале “Ъ-Черноземье” «“Магнит” замкнул проводку».

Олег Мухин