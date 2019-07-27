Фантастические объекты и где они обитают

Аукционный дом Sotheby’s объявил о продаже коллекции прославленного дуэта Les Lalanne — французских скульпторов и дизайнеров Клод и Франсуа-Ксавье Лаланн. На торги, которые состоятся в Париже 23 и 24 октября, выставлены не только работы Макса Эрнста, Сальвадора Дали и других знаменитых художников XX века, но и собственные работы арт-пары.

Клод Лаланн умерла 10 апреля. Несколько месяцев спустя парижское отделение Sotheby’s анонсировало двухдневный аукцион коллекции искусства и дизайна, которую вместе с мужем Франсуа-Ксавье они собирали на протяжении более чем полувека. Ферма с мастерской в семидесяти километрах от Парижа, где чета работала и проводила большую часть времени, до недавних пор хранила работы их друзей — от Сальвадора Дали и Мана Рея до Джаспера Джонса и Элен Стюртевант, с которыми они создавали историю современного искусства.

Знакомство будущих супругов состоялось на вернисаже первой галерейной выставки Франсуа-Ксавье в 1952 году. Он — влюбленный в сюрреализм начинающий скульптор с мастерской по соседству с постаревшим бунтарем Бранкузи. Она — скульптор с архитектурным бэкграундом, увлеченная барокко и ар-нуво и уже сотрудничавшая с декораторами из больших парижских универмагов. Через пару лет они начали работать вместе, объединив любовь к животному и растительному миру с искусством и функциональностью дизайна. Во время оформления витрин бутика Dior пара познакомилась с юным Ивом Сен-Лораном, он стал им другом, коллекционером их работ и даже инициатором одной из первых в истории моды коллабораций — в коллекцию Empreintes 1969 года модельер включил медные бюстье в виде обнаженной женской груди, отлитые Клод с топ-модели тех лет Верушки.

В 1964-м состоялась первая совместная выставка дуэта Les Lalanne. В экспозиции тогда впервые были представлены вещи, сегодня считающиеся культовыми,— например, брутальное бюро в форме носорога Франсуа-Ксавье (одна из бронзовых отливок выставлена в Музее декоративного искусства Парижа), флористические столовые приборы, часы со стрелками-луковками и Choupatte — кочан капусты на куриных лапах — работы Клод. Союз сюрреализма с дизайном был принят с восторгом — Франсуа и Клод получили предложение от известного галериста Александра Иоласа. И даже несмотря на то, что потом пара редко работала вместе, заказы от почитателей их талантов сыпались на обоих как из рога изобилия.

Чем больше становилось ценителей фантастических объектов Лаланнов (архитектор и декоратор Питер Марино и крупные модные дома популяризировали их искусство в Америке), тем выше становились цены на эти объекты. Настоящий ценовой взрыв случился в 2009-м, через год после смерти Франсуа-Ксавье, когда на торгах Christie’s продавали коллекцию Ива Сен-Лорана и Пьера Берже. Бронзовый абстрактный бар, заказанный кутюрье Лаланну в 1965 году, был продан за $3,5 млн, а комплект фантазийных зеркал работы Клод из музыкальной гостиной Ива и Пьера принес $2,4 млн. В прошлом же году концептуально схожий с сен-лорановским The Mayersdorff Bar ушел на торгах Christie’s уже почти за $5 млн. Столь же уникальные вещи будут ждать своих рекордов и на предстоящих торгах Sotheby’s.

Глава европейского отдела дизайна Sotheby’s Флоран Жанньяр рассказал “Ъ”, что в аукционах 23–24 октября, впервые в полном объеме, будет участвовать «крокодиловая» серия Клод, от скамьи до письменного стола (одно из кресел серии продали в мае этого года на Sotheby’s за €1,2 млн), а также первый небольшой Choupatte, ставший прототипом последующих крупномасштабных скульптур. «Что касается работ Франсуа-Ксавье, то мы представим редкие монументальные скульптуры животных, а также уникальные и не выставлявшиеся на торги Rhinosecretaire и сюрреалистическую скульптуру Lapin a vent — рыбу с головой кролика и крыльями»,— добавил он.

Из обширной коллекции искусства и дизайна других художников из собрания Лаланнов особой аукционной участи можно ждать для работ другой легендарной арт-пары — Ники де Сен-Фалль и Жана Тэнгли. А также для объектов, картин и рисунков многочисленных друзей Клод и Франсуа-Ксавье Лаланн — Макса Эрнста, Сальвадора Дали, Ива Сен-Лорана, Джаспера Джонса, Константина Бранкузи.

Аукционный дом Sotheby’s ожидает, что предстоящие торги принесут €19–22 млн.

Олег Краснов