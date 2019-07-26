Google выросла во втором квартале благодаря бюджетным смартфонам и онлайн-рекламе

В четверг, 25 июля, американский интернет-гигант Alphabet представил финансовую отчетность (.pdf) за второй квартал: выручка компании выросла на 26%, до $38,95 млрд, чистая прибыль — более чем втрое, до $9,95 млрд (такой сильный рост связан с тем, что в прибыли второго квартала прошлого года учитывалась выплата Google штрафа в размере $5 млрд, без учета которого она составила бы $8,3 млрд). Также в отчетности компания сообщила о том, что совет директоров одобрил обратный выкуп акций на $25 млрд.

Основой хороших результатов Alphabet по-прежнему остается онлайн-реклама: доходы от нее во втором квартале выросли почти на 16%, до $32,6 млрд. Рост этого бизнеса замедлился в сравнении с предшествующими годами, когда он обычно рос минимум на 20%, но оказался лучше, чем в первом квартале. Хорошие результаты показало и подразделение по производству смартфонов — запуск в мае бюджетной версии смартфона Pixel, Pixel 3A помог этому подразделению удвоить продажи во втором квартале. В целом же сегмент «другой выручки», куда кроме Pixel входит производство голосовых помощников Google Home, а также подразделение по облачным технологиям, вырос на 40%, до $6,2 млрд.

Акции Alphabet в четверг на торгах после закрытия биржи выросли на 9%.

Яна Рождественская