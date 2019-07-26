Выкуп участков вдоль реконструируемой «Скандинавии» оценили в 150 млн рублей

Выкуп земельных участков, расположенных возле трассы «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти, оценивается 151 млн рублей. Как сообщает «Фонтанка.ру», отчеты о сумме возможных компенсаций собственникам готовило ООО «Геосервис» по заказу ФКУ «Упрдор Северо-Запад».

Всего вдоль трассы на участках от Огоньков до Кирилловского и от Кирилловского до Верхнего Черкасово расположено почти 30 наделов, которые могут быть изъяты у владельцев. Среди них фермерские угодья, земли сельхозпредприятий, АЗС и участки в садоводствах.

По данным интернет - газеты, самый большой по площади участок может быть выкуплен у ЗАО «Цвелодубово», почти 3,5 га. Землю вдоль трассы могут изъять у птицефабрики «Роскар» и сельхозпредприятия «Смена». Кроме того, для расширения дороги могут потребоваться несколько участков в СНТ «Красногвардеец».

В ФКУ Упрдор «Северо-Запад» поясняют, что площади земельных участков, подлежащих изъятию, определены на основе проекта. На запуск процедуры выкупа земель необходимо распоряжение Росавтодора, но его пока нет. Именно в нем будут окончательно определены цены на выкуп земель.