Санкции сократили северокорейскую экономику

В 2018 году ВВП КНДР упал на 4,1%, что стало самым сильным снижением с 1997 года. Основной причиной сокращения экономики Северной Кореи стало ужесточение санкций в 2017 году в связи с развитием ядерной программы КНДР. В то же время, по мнению экспертов, нынешнее снижение ВВП вряд ли приведет к столь же разрушительным последствиям, как в 1990-е годы, когда голод унес жизни нескольких миллионов человек.

ВВП Северной Кореи в прошлом году снизился на 4,1%, такие данные в пятницу опубликовал южнокорейский Bank of Korea (так как власти КНДР не предоставляют официальные данные по ВВП, Bank of Korea считается самым авторитетным источником по состоянию ее экономики). Это худший результат с 1997 года, который был одним из самых сложных в северокорейской истории — тогда засухи, наводнения и другие экономические сложности привели к голоду, по разным подсчетам унесшему от 500 тыс. до 3 млн человек.

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Нынешнее снижение ВВП связано в первую очередь с ужесточением санкций в отношении Северной Кореи, особенно со стороны Китая. В 2017 году экономика КНДР также снижалась — на 3,5%. Северокорейский экспорт в прошлом году упал на 86%, до $240 млн, импорт — на 31%, до $2,6 млрд. «Санкции, несомненно, ударили по Северной Корее. Это наглядно демонстрирует снижение экспорта»,— отмечает Ким Сок Чин, глава отдела по исследованиям Северной Кореи Корейского института национального объединения.

Другие данные подтверждают ухудшение ситуации в КНДР — Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН публиковала данные о снижении урожая риса в некоторых провинциях в прошлом году и нехватке сельскохозяйственной техники из-за ужесточения санкций.

«Санкции, которые были добавлены и усилены в 2017 году, и засуха повредили сельскому хозяйству, на которое приходится более 20% всей продукции»,— считает глава команды по координации систем национальных счетов Bank of Korea Пак Чон Хван.

В то же время, по мнению экспертов, вероятность голода и столь серьезных экономических проблем, как в 1990-е, маловероятна — это связано в первую очередь с огромными масштабами неофициальной экономики. Кроме того, в 1990-е северокорейский ВВП снижался на протяжении девяти лет, сейчас же — лишь в течение четырех, причем не подряд.

Яна Рождественская