Главным редактором ИА «Местное время» стал бывший шеф-редактор «АктивМедиа»

Александр Григорьев, бывший шеф-редактор медиахолдинга «АктивМедиа», с 22 июля назначен главным редактором ИА «Местное время». Информационное агентство «Местное время» входит в одноименный холдинг, который был создан на базе свернувшего свою работу «АктивМедиа». Руководителем объединенной редакции остается Федор Цехмистренко. В холдинге сообщили, что перед господином Григорьевым поставлена задача сохранить позиции «Местного времени».

Господин Григорьев приехал в Пермь в 2014 году, прежде занимался региональными проектами в информационном портале «Lifenews». «АктивМедиа» покинул в начале 2017 года. В «Местное время входят сайты «Местное время, «В курсе-Пермь», радио «Эхо Перми», газета «Звезда», телеканал «УралИнформ-ТВ».