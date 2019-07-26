Ремонт моста на Малиновского в Ростове обойдется в 2,6 млрд рублей

В Ростове на ремонт моста на ул. Малиновского планируют потратить более 2,6 млрд руб, сообщает Donnews со ссылкой на министра транспорта Ростовской области Андрея Иванова. Власти ранее называли разные суммы, необходимые для ремонта моста. Сначала ремонт оценивали в 2 млрд руб., а затем стоимость увеличилась до 2,4 млрд руб.

«До госэкспертизы деньги были запланированы не в полном объёме. Проектно-сметная документация уже готова и получила положительное заключение госэкспертизы. Только после этого определена окончательная стоимость ремонта моста», — цитирует господина Иванова издание

Для проведения конкурса на выбор подрядчика необходимо выделить из бюджета полную сумму необходимого финансирования.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, движение по мосту расширится до шести полос, по три в каждую сторону. Помимо этого будет расширена дорога от ул. Факельная до ул. Типографная. Для отвода дождевых и талых вод с проезжих частей проектом предусмотрено строительство закрытой системы дождевой канализации. Для защиты прилегающих к дороге застроек будут установлены 26 шумозащитных экранов.

Дарья Голякова