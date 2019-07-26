Роскачество не рекомендует есть грибы детям младше семи лет

Из-за низкой степени усвояемости грибы не рекомендуется употреблять детям до семи лет и людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, предупреждает Роскачество.

«Организм человека не способен синтезировать хитиназы — ферменты, способные разрушать хитин. Поэтому большая часть соединений у грибов усваивается нашим организмом только частично»,— объяснили причину рекомендации эксперты в Роскачестве.

Также в центре исследований в очередной раз предостерегли об опасности отравления грибами. По мнению специалистов, отравиться можно и неядовитыми грибами. Поэтому следует избегать старых грибов, не собирать грибы возле автомобильных трасс, а также в случае, если экологическая обстановка в центре сбора неблагоприятная.

Ранее стало известно, что Министерство сельского хозяйства России разработало проект, предлагающий передать ему право на регулирование сбора грибов, а также ягод, орехов, лекарственных трав и березового сока. При этом в ведомстве заявили, что не планируют вводить ограничения на сбор гражданами и предприятиями дикоросов.