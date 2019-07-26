«Единая Россия» в Удмуртии выдвинула на допвыборы замену победителям майских праймериз

Победители майских праймериз «Единой России» в Удмуртии не примут участие в дополнительных выборах депутатов госсовета в 7-ом и 12-ом одномандатных округах. Помощник гендиректора по стратегическому развитию ИЭМЗ «Купол» Алексей Перминов и управляющий директор концерна «Калашников» Дмитрий Тарасов, занявшие первые места по итогам предварительного голосования 26 мая, по разным причинам отказались от участия в выборах. В связи с этим было проведено дополнительное предварительное голосование по новым возможным кандидатам, сообщил “Ъ-Удмуртия” руководитель республиканского исполкома ЕР Андрей Макаров. Оно прошло с участием выборщиков.

По итогам победителями нового праймериз стали заместитель директора Ижевского мотозавода «Аксион-холдинг» Николай Кокорин и директор школы № 74 Надежда Онищенко. На заседании президиума регионального политсовета ЕР они были выдвинуты в качестве кандидатов в 7-ом и 12-ом одномандатных округах.

По данным сайта ЦИК Удмуртии, на данный момент на допвыборы в госсовет в двух округах выдвинуто пять кандидатов: Сергей Иванов и Ольга Клецкина от КПРФ, Сергей Васильев и Алексей Кузнецов от ЛДПР, Айдар Шаймарданов от ПАРНАС. Самовыдвиженец Ия Боронина утратила статус кандидата. Зарегистрирован для участия в выборах пока только Сергей Васильев. Прием документов для выдвижения на допвыборы завершится вечером 29 июля. Само голосование пройдет 8 сентября.