Палата представителей США приняла законопроект об увеличении порога госдолга

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о бюджете на 2020-2021 год, повышающий возможный уровень госдолга и увеличивающий госрасходы, сообщил BBC. За принятие законопроекта выступило 269 конгрессменов, против — 161.

Законопроект далее поступит в Сенат, который, по ожиданиям, примет его на следующей неделе.

Напомним, за время президентства Дональда Трампа, избранного в 2016 году, государственный долг США вырос более чем на $2 трлн. Уровень госдолга начал выравниваться в начале срока господина Трампа, однако вновь стал расти в 2018 году. В феврале 2019-го госдолг США впервые в истории превысил $22 трлн. По данным Бюджетного управления Конгресса США, если не будет предпринято никаких действий, то к 2028 году госдолг США вырастет до 96% ВВП.

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о бюджете на 2020/21 год, повышающий возможный уровень госдолга и увеличивающий госрасходы, сообщила BBC. За принятие законопроекта выступило 269 конгрессменов, против — 161.

Законопроект далее поступит в Сенат, который, по ожиданиям, примет его на следующей неделе.

Напомним, за время президентства Дональда Трампа, избранного в 2016 году, государственный долг США вырос более чем на $2 трлн. Уровень госдолга начал выравниваться в начале срока господина Трампа, однако вновь стал расти в 2018 году. В феврале 2019-го госдолг США впервые в истории превысил $22 трлн. По данным Бюджетного управления Конгресса США, если не будет предпринято никаких действий, то к 2028 году госдолг США вырастет до 96% ВВП.