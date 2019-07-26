SpaceX запустила ракету c грузовиком Dragon

Ракета-носитель Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Cargo Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Запуск был осуществлен в 18:01 по восточноамериканскому времени (01:01 мск пятницы, 26 июля).

Приблизительно в 01:11 мск корабль отделился от второй ступени ракеты-носителя. Dragon должен доставить на МКС материалы и оборудование для научных экспедиций, а также предметы первой необходимости для космонавтов.

Запуск был запланирован на среду, 24 июля, но из-за ухудшения погодных условий его пришлось перенести. Корабль пробудет на МКС до 20 августа.