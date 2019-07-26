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Газета "Коммерсантъ" от , стр. 12

Футбол


Рейтинг национальных сборных FIFA

1 (1). Бельгия — 1746 очков. 2 (3). Бразилия — 1726. 3 (2). Франция — 1718. 4 (4). Англия — 1652. 5 (8). Уругвай — 1637. 6 (5). Португалия — 1631. 7 (6). Хорватия — 1625. 8 (13). Колумбия — 1622. 9 (7). Испания — 1617. 10 (11). Аргентина — 1610. 11 (9). Швейцария — 1605. 12 (18). Мексика — 1604. 13 (10). Дания — 1589. 14 (16). Чили — 1583. 15 (11). Германия — 1582. 16 (14). Италия — 1569. 16 (14). Нидерланды — 1569. 18 (17). Швеция — 1558. 19 (21). Перу — 1552. 20 (19). Польша — 1550. 20 (22). Сенегал — 1550… 46 (43). Россия — 1436.

В скобках — позиция команды в предыдущей версии рейтинга. Следующая версия рейтинга ФИФА будет опубликована 19 сентября.

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