«Т Плюс» разогреет «альткотельную»

Компания «Т Плюс» с 2020 года намерена перейти на метод расчета тарифа на тепло — «альтернативную котельную» — сразу в восьми городах, в том числе в Самаре, Тольятти, Перми, Оренбурге, Владимире и Ульяновске. Пока это наиболее масштабные планы по переходу на новый тарифный механизм в теплоснабжении из тех, что до сих пор были заявлены участниками рынка. В компании уверяют, что переход на новый метод не приведет к резкому росту тарифа в городах. Аналитики отмечают, что сейчас тарифы на тепло в них на 24–30% ниже уровня «альткотельной».

«Т Плюс» (39,59% у структур Виктора Вексельберга) планирует с 2020 года перейти на метод «альтернативной котельной» в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Перми, Оренбурге и Владимире, сообщила компания 25 июля. Сейчас энергокомпания ведет переговоры с местными властями.

«Альткотельная» должна стать альтернативой методу индексации тарифов. Если раньше государство регулировало цены на теплоснабжение, то теперь конечные потребители и поставщики тепла сами договариваются о цене — она ограничена лишь потолком тарифа, равной цене тепла при строительстве новой котельной. Это дает энергокомпаниям дополнительные средства для обновления инфраструктуры, но приведет к росту тарифов.

«Т Плюс» уже подписала твердые соглашения о переходе на «альткотельную» с властями Ульяновска и Кирово-Чепецка: они начнут работать по новому методу тарифообразования с 2020 года. Компания намерена инвестировать в энергетику Ульяновска 4–9 млрд руб. за 10–15 лет — это в два раза превышает текущие инвестиции компании.

В Кирово-Чепецке ежегодное финансирование в теплоснабжение, по оценке «Т Плюс», вырастет в шесть раз — с 31 млн руб. в 2019 году до 203 млн руб. в 2025 году.

В «Т Плюс» “Ъ” уточнили, что цены не будут расти выше инфляции, но при этом позволят компании заниматься долгосрочным финансовым планированием. Так, в Ульяновске тариф в 2020 году вырастет на 2,6%.

Предполагается, что при внедрении «альткотельной» основная финансовая нагрузка ляжет на население и бюджетные организации, малый и средний бизнес, а повышение цены должно происходить в течение 5–10 лет. Метод «альткотельной» начал действовать с 1 января 2018 года. Первой на новый метод перешла Сибирская генерирующая компания (входит в СУЭК Андрея Мельниченко) в городе Рубцовске.

По оценке Николая Посыпанко из Vygon Consulting, уровень «альткотельной» на 24–30% выше текущих тарифов в зонах теплоснабжения «Т Плюс», но цены будут доводиться до обоснованных уровней как минимум пять лет.

«Темпы роста платы потребителей сверх инфляции вряд ли превысят 2% в год, при этом компания получит возможность переломить тренд тотального недоинвестирования в критическую городскую инфраструктуру»,— прогнозирует аналитик.

Данила Моисеев