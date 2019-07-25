ГАТИ выдала ордер на благоустройство Ладожского парка

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга выдала ордер на выполнение работ по благоустройству Ладожского парка в Красногвардейском районе города. В рамках проекта предусмотрены работы по ремонту набивных дорожек, восстановлению газона и высадке 83 саженцев деревьев. Также на территории зеленой зоны планируется установить детское игровое и спортивное оборудование с устройством бесшовного резинового покрытия, сообщили в ГАТИ.

Производство работ разрешено на период с 16 июля по 14 октября. Заказчиком выступает комитет по благоустройству Петербурга.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» Смольный выделил 2,5 млрд рублей. На эти средства будут благоустроены более ста парков, скверов и общественных пространств города.