Минэнерго пополнилось новым замминистра

Новым замминистра энергетики стал Анатолий Тихонов, возглавлявший в течение пяти лет структуру Минэнерго — Российское энергетическое агентство — и входивший в команду нынешнего главы министерства Александра Новака. Господин Тихонов будет отвечать за финансы, импортозамещение и цифровизацию энергетики. По данным “Ъ”, господину Новаку при этом ищут еще одного заместителя.

Анатолий Тихонов, глава Российского энергетического агентства (РЭА), назначен новым замминистра энергетики. Согласно сообщению Минэнерго, господин Тихонов будет курировать корпоративный и финансовый блок, импортозамещение, цифровизацию энергетики, а также государственную информационную систему ТЭК (ГИС ТЭК).

Минэнерго давно искало кандидатуру на должность отдельного цифрового замминистра, но после ухода Алексея Текслера с поста первого замглавы ведомства ситуация поменялась и полномочия «цифрового» заместителя решили разделить.

Сейчас за цифровизацию нефтегазовой отрасли отвечает другой замминистра Павел Сорокин. Кроме того, после ухода господина Текслера началось перераспределение полномочий между другими заместителями главы Минэнерго.

Анатолий Тихонов начал карьеру в госструктурах в 1999 году, проработав до 2003 года замглавы комитета финансов администрации Санкт-Петербурга. До 2008 года господин Тихонов работал в администрации Красноярского края, в том числе в должности замгубернатора и замглавы правительства региона. В тот же период в администрации и правительстве края работал и глава Минэнерго Александр Новак. Источники “Ъ” говорят, что господа Тихонов и Новак давно знакомы. Два из них уточняют, что Анатолий Тихонов является крестным дочери Александра Новака. До 2014 года Анатолий Тихонов занимал должность первого зампреда ВЭБа, а затем возглавил РЭА. В частности, на этой должности он отвечал за ГИС ТЭК и строительство нового здания для министерства, говорит собеседник “Ъ” в отрасли. Чиновник входит в советы директоров «Зарубежнефти» и «Россетей».

Таким образом, после назначения Анатолия Тихонова Минэнерго пополнилось седьмым замминистра. Сейчас в Минэнерго есть еще одна ставка замминистра, и, по данным “Ъ”, на нее ищут кандидатов. Предполагается, что новый зам может получить часть полномочий, которые были временно распределены между Павлом Сорокиным, Анастасией Бондаренко и Анатолием Яновским после ухода Алексея Текслера.

Дмитрий Козлов, Татьяна Дятел