Мастерская грез

В число номинантов на премию «Европейский музей года» вошел Музей древнегреческих технологий в Афинах. Дистанцию между античной и современной индустрией развлечений оценил Андрей Плахов.

То, что греки придумали и опробовали разнообразные инструменты, с помощью которых функционирует современная цивилизация, не новость. В недавно открывшемся по инициативе инженера Костаса Коцанаса музее можно увидеть древнюю катапульту и портативные водяные часы-будильник, прообраз GPS для навигации по солнечной системе, первый копировальный прибор с возможностью увеличения и уменьшения рисунка, а также множество других чудес. Была у греков и первая система телекоммуникации, оповещавшая с помощью факелов о начале войны или даже о повороте в судьбе цивилизации: без этой системы оповещения не обошлись ни Троянская война, ни экспедиция Александра Македонского.

Во времена античности возникли гидравлический орган и другие технические новинки, построенные на использовании воды. Филон Византийский (III век до н. э.), греческий инженер и математик, работавший в Александрии, описал в своих работах «Пневматика» и «Автоматопоэтика» 78 устройств, работающих на воде, паре и воздухе. Вот женщина-служанка (статуя в натуральную величину) держит в правой руке кувшин с вином. Когда посетитель помещает чашу в ладонь ее левой руки, чаша автоматически наполняется вином, а потом водой, смешивая их в нужной пропорции. Это первый в истории робот-андроид, о которых мечтали еще герои греческих мифов. Гефест, бог огня, сотворил золотых автоматических служанок, а самым знаменитым андроидом в греческой мифологии был бронзовый гигант Талос, который отгонял от Крита вражеские корабли гигантскими камнями и испепелял врагов своим горячим дыханием. Однако греки создали не только мифы, но и реальных роботов: их реконструкции можно увидеть в афинском музее.

Технологические достижения эллинской эпохи выглядят удивительно свежо, остроумно, совсем не допотопно. И почти все они содержат в себе мощный зрелищный потенциал.

Как известно, театр вырос из ритуала. Храмы и резиденции оракулов были полны звуковых и визуальных эффектов (практически спецэффектов, как в современных медиа). Множество загадочных иллюзий и технологических чудес преодолевали границы познаний эпохи: например, воображение прихожан потрясали автоматически движущиеся и поющие птицы. После того как происходило жертвоприношение, как по мановению волшебной палочки открывались ворота храма: эта техника была разработана и описана Героном Александрийским, жившим, как считается, в I веке н. э. В подвале храма балансирующие цепи были обернуты вокруг осей вращения храмовых ворот. Когда вспыхивал жертвенный огонь на алтаре, расширяющийся воздух из закрытого контейнера выходил через трубу в другой контейнер, наполненный водой. С помощью этого механизма приводились в движение цепи, они, в свою очередь, вращали оси — и двери храма открывались. После жертвоприношения механизм работал в обратную сторону — и двери храма закрывались.

Но самым сложным автоматическим устройством того времени был механический театр, или, если угодно, кинотеатр. Его придумал еще Филон Византийский, а затем усовершенствовал Герон, оставивший подробное описание диковины. В афинском музее мы видим, как был представлен в этом древнем аттракционе миф про царя Навплия, который хочет отомстить Агамемнону и другим ахейским вождям за смерть своего сына Паламеда, погибшего в Трое. Мы видим и слышим, как происходит ремонт кораблей, становимся свидетелями появления из моря дельфинов, шторма, разбивающего корабли. Между сценами символические ворота театра (аналог привычного нам занавеса) открывались и закрывались, причем все происходило без участия человека — приводной силой был песок, медленно высыпавшийся, как в песочных часах, из полого цилиндра и запускавший с помощью системы тросов множество «запрограммированных» сценических событий. Режиссеру-организатору постановки оставалось только потянуть за ниточку, чтобы привести механизм в действие. Пока не увидишь реконструкцию, в реальность такого технологического совершенства сложно поверить — как и в то, что это совершенство служило, получается, непрактичным развлекательным целям.