Свет ночью дорожает быстрее

Администрация Петербурга, которая этим летом взяла курс на снижение тарифов, не пересмотрела темпы роста тарифов на электроэнергию в зависимости от времени суток. Если одноставочные тарифы на свет практически не увеличились, то тарифы в дневную и ночную зону выросли на 4,6%. В комитете по тарифам считают, что пользователи этих тарифов все равно выиграют в цене, если 20–30% объема электроэнергии будут потреблять в более дешевые часы ночью.

О разнице в темпах роста тарифов на электроэнергию вчера рассказала зампред комитета по тарифам Ирина Богуславская на специальном совещании с управляющими компаниями. По словам госпожи Богуславской, город выполнил обещание по снижению прироста одноставочного тарифа для населения, которое декларировал: с 1 июля цена должна была возрасти на 3%, с 4,61 до 4,75 рубля за кВт•ч, но выросла всего до 4,65 рубля. Как отметила госпожа Богуславская, снижение темпов роста не касается тарифа, оплата электроэнергии по которому осуществляется в зависимости от часов суток. Стоимость электроэнергии в дневную зону выросла почти на 4,7%, c 4,9 до 5,13 рубля за кВт•ч, в ночную зону — на 4,6%, c 2,83 до 2,96 рубля за кВт•ч. Средневзвешенный платеж по этому тарифу имеет значение ниже одноставочного, если доля ночного потребление не ниже 20–30%, отметила госпожа Богуславская.

«Темпы роста дневного и ночного должны быть выше, иначе энергосистеме будет невыгодно использовать двухзонный тариф. Потому что он может составить совсем низкую величину, к примеру, на 30% ниже одноставочного. Это значит, что другие потребители будут нести нагрузку за это действие»,— поясняет госпожа Богуславская. Однако, подчеркивает она, комитет по тарифам направил свои предложения в Федеральную антимонопольную службу по изменению алгоритма формирования дневного и ночного тарифов, чтобы его темпы роста больше соответствовали одноставочному.

По данным комитета по тарифам, совокупный платеж для большинства жителей Петербурга изменился всего на 0,4% вместо запланированного роста на 4,3%. В Смольном удалось этого добиться благодаря выявлению неэффективных расходов регулируемых предприятий. В частности, в конце апреля было выявлено, что ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» переплатило за электроэнергию 1,8 млрд рублей в течение трех лет. Электроэнергию ему поставляло ООО «Развитие и инвестиции» Алексея Малеева. Теперь госпредприятие надеется взыскать переплаченные средства с поставщика через суд. В свою очередь, ГУП «Ленсвет» хотело потратить 132,9 млн рублей на ремонт подсветки телебашни, хотя лишь десятую часть этих затрат власти сочли обоснованной.

«Комитет по тарифам применяет методику работы с тарифами, которую ранее внедрили наши соседи — прибалтийские страны. Там также активно способствовали переходу населения на счетчики, на двухставочные тарифы, обещая экономию при оплате. А когда большая часть населения стала жить по новым установленным счетчикам, в Прибалтике просто подняли тарифы и все стали платить больше, чем до установки новых счетчиков. Расчет комитета по тарифам заключается в том, что можно декларировать заботу о гражданах, снижая темпы роста одноставочного тарифа, которым пользуется меньшинство жителей города, одновременно увеличивая нагрузку на остальных, что не будет замечено гражданами, не получит огласку в прессе и в презентациях чиновников о социально-экономическом развитии»,— прокомментировал начальник аналитического отдела инвестиционной компании ЛМС Дмитрий Кумановский.

Алексей Кириченко