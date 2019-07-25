На улице Рубинштейна могут ввести платную парковку

Транспортная ситуация в центре Петербурга не позволяет сделать улицу Рубинштейна пешеходной, однако введение на ней платной парковки могло бы уменьшить количество автомобилей. Об этом заявил глава администрации Центрального района Петербурга Максим Мейксин, передает «Интерфакс».

По словам господина Мейксина, районные власти неоднократно обсуждали возможность полностью освободить улицу Рубинштейна от машин в выходные дни, но исследование показало, что это создаст серьезные пробки в соседних дворах и перегрузит Владимирский проспект. Поэтому самый правильный путь — введение там зоны платной парковки. При этом повышенные платежи, которые могли бы там собираться могли бы идти на благоустройство той же улицы, заметил глава Центрального района.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что власти Петербурга не планируют в ближайшее время сделать улицу Рубинштейна пешеходной. Об этом заявлял вице-губернатора города Евгений Елин. В то же время в Смольном также не намерены выгонять с этой улицы бары и рестораны, однако настаивают, чтобы все имеющиеся со стороны их владельцев на данный момент нарушения были устранены.