Злоупотребление субботниками

Управление ФАС России по Челябинской области возбудило дело в отношении ООО «Полигон ТБО» по признакам злоупотребления доминирующим положением из-за отказа принимать мусор после субботников по регулируемому тарифу. Готовятся к возбуждению еще два аналогичных дела в отношении регионального оператора по обращению с ТКО — «Центра коммунального сервиса». По мнению УФАС, он злоупотребил положением, отказываясь вывозить мусор после уборки придомовой территории, а также отходы из мусоропроводов. Руководство полигона настаивает на том, что мусор с субботников не является ТКО, и расходы на его утилизацию выше. Регоператор также утверждает, что не отвечает за обращение с дворовым мусором, поскольку это не коммунальные отходы, а мусороприемные камеры не являются местами накопления ТКО. Эксперты говорят, что в законодательстве имеются разночтения понятия твердых коммунальных отходов, однако главной причиной проблем с вывозом является «неработающая» территориальная схема обращения с ТКО в Челябинской области.



Управление федеральной антимонопольной службы России по Челябинской области заподозрило основных участников рынка по обращению с твердыми коммунальными отходами — ООО «Полигон ТБО» и регионального оператора ООО «Центр коммунального сервиса» (ЦКС) — в злоупотреблении доминирующим положением. В отношении расположенного в Полетаево полигона, куда свозят весь мусор после закрытия челябинской свалки, возбуждено дело по признакам ч.1 ст.10 закона «О защите конкуренции». В отношении ЦКС готовятся к возбуждению два дела по той же статье. Об этом сообщила руководитель Челябинского УФАС Анна Козлова на пресс-конференции 25 июля.

«Суть нарушений в том, что прошли субботники, а “Полигон ТБО” отказался принимать мусор по установленной цене, завысив стоимость в несколько раз. Мы считаем, что это неправильно, это и есть злоупотребление доминирующим положением. Они должны, во-первых, принимать мусор после субботников, во-вторых, по регулируемой цене»,— сообщила госпожа Козлова.

Заместитель руководителя Челябинского УФАС Елена Рысева добавила, что до сих пор ведется спор о том, что относится к ТКО. «Но даже если в результате разбирательства мы придем к выводу, что мусор, который они отказываются принимать, не относится к ТКО, тогда антимонопольное ведомство поставит вопрос об установлении монопольно высокой цены. Сегодня у полигона существует такой диапазон цен: регулируемые ТКО —734 руб. за тонну, промышленные отходы — 1250 руб., мусор от строительных компаний — 1600 руб., отходы от субботников — 1339 руб. Полигону предстоит обосновать, что здесь происходит какое-то уникальное захоронение мусора, дороже, чем захоронение промышленных отходов»,— говорит госпожа Рысева.

На регоператора в УФАС поступило 19 обращений от собственников жилья в многоквартирных домах, управляющих компаний и общественных организаций из-за отказа ЦКС вывозить мусор, образовавшийся в результате уборки придомовой территории, на том основании, что это не ТКО. Антимонопольное ведомство считает, что это коммунальные отходы, более того, по словам Анны Козловой, они включены норматив накопления ТКО. Кроме того, по данным УФАС, ЦКС отказывается вывозить отходы из контейнеров, которые находятся в мусороприемных камерах домов с мусоропроводами, поскольку считает, что это не площадки накопления, за которые отвечает регоператор. По данным Елены Рысевой, с января по март ЦКС вывозил этот мусор. Сейчас, по ее словам, управляющие компании компенсируют расходы на это за счет платы за содержание и ремонт, а граждане жалуются на то, что дважды платят за одну услугу. По мнению антимонопольного ведомства, эти факты свидетельствуют о злоупотреблении доминирующим положением. Госпожа Рысева отметила, что решению возбудить дела в отношении ЦКС предшествовало крупное совещание по этим проблемам с участием областных минтарифов, госжилинспекции, минэкологии, управления Роспотребнадзора и регоператора.

Генеральный директор ООО «Полигон ТБО» Захид Камилов сообщил в разговоре с “Ъ-Южный Урал”, что не согласен с претензиями УФАС. «Согласно официальной позиции Минстроя РФ, которую он высказал в январе этого года, под ТКО понимаются в первую очередь те отходы, которые образуются при жизнедеятельности людей. Челябинская область не единственный регион, столкнувшийся с проблемой субботников, было дано четкое разъяснение, что это не относится к твердым коммунальным отходам. Все что нам завозят под эгидой субботников — в основном ветки и листва, это пожароопасный объект и отдельный более сложный комплекс обращения. Мы не пытаемся на этом заработать, это для нас дороже обходится, и мы не готовы нести эту ношу на себе. Если мы будем принимать отходы субботников по той же стоимости что и ТКО, это подведение предприятия под банкротство»,— прокомментировал господин Камалов.

Директор «Центра коммунального сервиса» Алексей Бубнов также настаивает, что мусор, образовавшийся в результате уборки дворов, не является коммунальными отходами.

«Есть разъяснения Минстроя РФ. На совещании в УФАС мы обратили внимание, что у управляющих компаний, кроме словесных доводов, нет ни одного юридического довода. Каждый высказал свое мнение, мы прекрасно понимаем, что, видимо, будем встречаться в суде»,— сообщил господин Бубнов. Что касается мусороприемных камер в домах с мусоропроводами, то, по его словам, в России действуют санитарные правила 1988 года, которые регламентируют, кто отвечает и каким образом обслуживает эти камеры. Именно, управляющие компании или другие обслуживающие организации, по словам директора ЦКС, обязаны выставить контейнер из камеры на площадку сбора мусора. При этом, по его словам, проблема с мусоропроводами существует только в Миассе, где рядом с домами нет контейнерных площадок.

«В законодательстве имеются некоторые разночтения в понятии “твердые коммунальные отходы”. Но если начинать сначала, то территориальная схема обращения с ТКО в регионе, принятая министерством экологии, должна была содержать ответы на все эти скользкие вопросы. Однако эта схема нерабочая, в результате появляются все эти нюансы. С одной стороны, сделали благое дело, закрыв свалку в Челябинске, но с другой — не подготовили аналогичный полигон, который мог бы принимать по разумным ценам отходы. Сейчас частный полигон в Полетаево устанавливает цены такие, какие захочет»,— говорит председатель ассоциации организаций и предпринимателей в сфере обращения с отходами «Чистая среда» Константин Смолин. По его словам, проблемы с вывозом мусора «Центром коммунального сервиса» возникли из-за того, что минэкологии региона в соглашении с регоператором не учло весь комплекс федеральной нормативно-правовой базы в сфере обращения с ТКО, четко не прописало ответственность сторон и механизмы взаимодействия.

Юлия Гарипова