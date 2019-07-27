Преступление и единение

На экраны вышел «Видок: охотник за призраками» — неуклюже переименованный нашими прокатчиками французский фильм «Император Парижа» (L’Empereur de Paris). О его достоинствах рассказывает Андрей Плахов.

Эжен-Франсуа Видок (1775–1857) прожил долгую бурную жизнь. Бывший каторжник со стажем возглавил Главное управление национальной безопасности Франции — и вошел в историю как пионер мирового криминального сыска. Его жизнь продолжилась после смерти: он предстал персонажем изрядного количества французских фильмов и сериалов. Самый памятный из них вышел в 2001-м и назывался просто «Видок» (Vidocq). Главного героя играл Жерар Депардье, но и этот гигант казался почти бесплотным в виртуальной атмосфере старого Парижа, воссозданной на компьютере с помощью двойной стилизации — живописной и цифровой.

В новой версии, предложенной мастеровитым режиссером Жан-Франсуа Рише, другой принцип — реалистическая добротность. Даже если речь идет о «парижских тайнах», почти сказочных чудесах выживания и зловещих пещерах, где ютятся низы общества, все показано смачно, подробно, с прозаической обстоятельностью.

Видока играет Венсан Кассель, сработавшийся с Рише еще на десятилетней давности дилогии «Враг государства №1», где он играл Жака Мерина, другого знаменитого национального преступника. Разменявший шестой десяток Кассель на сей раз несколько приглушил свою отрицательную харизму. И это как будто бы и требовалось для новой роли, в целом положительной и героической.

Слежки, погони, перестрелки, преступления и интриги, женщины легкого поведения, вхожие во власть — все это опознаваемые атрибуты старого доброго жанра «плаща и шпаги». Однако от былой его романтической легкости, которой славилось старое французское кино, не осталось и следа. Тон фильма мрачный, серьезный, порой угрюмый, стиль — тяжеловесный, юмор блистательно отсутствует, во всяком случае, в русском дубляже не заметно и его следа. Единственное исключение — ближе к финалу, когда Видок ждет своей очереди в приемной министра полиции и начинает, поплевав на свои грязные ботинки, подчищать их, в этот момент в приемную заявляется Наполеон Бонапарт.

Действие фильма происходит вскоре после битвы при Аустерлице, когда в оправившейся от революционного террора стране возникла надежда на некоторую стабильность. Чтобы закрепить это чувство, требовалось зачистить, взять в узду парижскую преступность, распоясавшуюся, как это обычно бывает в «эпоху перемен». Тут-то и пришелся ко двору Франсуа Видок с его знанием воровских притонов и головорезов-убийц.

Самое занятное в фильме — протянутые через сюжет горизонтальные и вертикальные связи между парижским дном и высшим светом, за фасадом которого просматривается та же самая криминальная изнанка. Воплощением этих связей становится баронесса де Живерни (Ольга Куриленко), роскошная куртизанка-авантюристка, открывающая ногой дверь любого министерского кабинета.

На другом социальном полюсе тоже проститутка — добрая и душевная Аннет (Фрейя Мейвор), становящаяся возлюбленной Видока и мишенью для его врагов. Аннет — убежденная бонапартистка, но успех антикриминальной кампании Видока в том, что он привлек в свою «бригаду безопасности» самую разношерстую публику — и роялистов, и республиканцев, и бонапартистов, причем отнюдь не с кристально чистой биографией. В итоге он, «император Парижа», преуспел больше, нежели император всей Франции, тоже пытавшийся культивировать национальное единство, но довольно скоро растерявший его в войнах. На модели полицейского ведомства становится видно, что желанное единение достижимо вовсе не на основе высокой морали, а через переосмысление общего преступного прошлого: не грешил только тот, кто не успел родиться.

Среди достоинств фильма — колоритные фигуры второго плана. Как, скажем, садист Майяр (Дени Лаван), заправила якобинских расправ. Или благородных кровей Натаниэль (Огюст Диль), чья семья, наоборот, стала жертвой революционного террора. Мастер-класс эпизода дает в роли Фуше, министра полиции, непревзойденный лицедей Фабрис Лукини. Это можно воспринять как дисбаланс между фоном и образом Видока, но короля, как известно, играет свита.