Toyota инвестирует $600 млн в крупнейший китайский транспортный сервис DiDi

Крупнейший китайский транспортный сервис Didi Chuxing (DiDi) объявил о достижении соглашения с Toyota Motor, в рамках которого японский производитель автомобилей инвестирует в китайскую компанию $600 млн. Кроме того, будет создано СП с участием DiDi и компании GAC Toyota Motor, которая, в свою очередь, является СП Toyota Motor и одного из крупнейших китайских производителей автомобилей — GAC Group. Новое СП будет предоставлять услуги проката, а также обслуживания автомобилей для водителей, работающих в DiDi.

Участники соглашения не сообщают, какую долю в DiDi получит Toyota Motor в обмен на инвестиции. Однако по данным The Wall Street Journal, с учетом нынешнего раунда финансирования оценочная стоимость китайского сервиса достигнет $62 млрд. Среди других инвесторов DiDi — компании Apple, Alibaba Group Holding, Tencent Holdings.

Алена Миклашевская