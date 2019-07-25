В Омской области суд запретил эксплуатацию «аэропорта имени Летова»

Азовский районный суд Омской области запретил эксплуатацию частного аэропорта имени музыканта Егора Летова, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Проверка в селе Поповка, где находится взлетно-посадочная площадка, началась после коллективной жалобы местных жителей. По информации ведомства, владелец участка использовал землю не по целевому назначению. Его оштрафовали на сумму 30 тыс. руб.

Владельцем участка, который расположен в 15 км от Омска, является пилот Александр Анисимов. Он переименовал аэродром после того, как имя музыканта не прошло в финал проекта «Великие имена России». Изначально в честь музыканта предлагали назвать аэропорт Омска, но тогда вместо него в финал вышли авиаконструктор Андрей Туполев, актер Михаил Ульянов и генерал инженерных войск Дмитрий Карбышев. В итоге аэропорт получил имя Дмитрия Карбышева.

Егор Летов (1964–2008) — омский поэт и музыкант, постоянный участник группы «Гражданская оборона», одна из ключевых фигур в «сибирском андерграунде».

Юлия Сасевич, Новосибирск