Фигурантов дела о хищении 69 млн рублей у Минобороны приговорили к реальным и условным срокам

Ленинградский областной военный суд огласил приговор фигурантам дела о хищении 69 млн рублей у Минобороны РФ при исполнении госконтракта на установление внешних границ континентального шельфа РФ в Северном Ледовитом океане. Их судили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой и в особо крупном размере).

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, начальник управления навигации и океанографии Минобороны РФ, капитан первого ранга Сергей Травин приговорен по этому делу к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 500 тыс. рублей, его подчиненный — начальник океанографического отдела, капитан первого ранга Леонид Шальнов осужден на четыре года условно со штрафом в 300 тыс. руб., заместитель начальника производства ФКУ «280 Центральное картографическое производство ВМФ» (ЦКП ВМФ) Алексей Глазко получил два года условно и штраф в 300 тыс. руб., а генеральный директор ООО «Управляющая компания “Проминвест”» Борис Савельев проведет в колонии общего режима шесть лет и заплатит штраф в размере 400 тыс. руб.

Напомним, что в 2015 году Россия подала повторную заявку в ООН о расширении границ на 1,2 млн. кв. км в Арктике. В рамках этой заявки Травин предложил провести дополнительные гидрографические исследования, а Глазко обосновал их необходимость. Компания «Проминвест» должна был сделать фотографический план местности на точной геодезической основе. Однако контракт был выполнен с нарушениями.

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «Ортофотопланы дошли до суда».