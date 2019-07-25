Генпрокуратура рассказала о самых частых жалобах бизнесменов в России

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в интервью на интернет-канале ведомства «Эфир» перечислил топ-5 тем, с которыми российские бизнесмены обращаются в ведомство. По его словам, наиболее распространенные жалобы связаны с:

неправомерными действиями в отношении имущества хозяйствующих субъектов, в том числе с рейдерством;

необоснованным уголовным преследованием, заключением под стражу;

нарушением порядка предоставления публичных услуг, размещением заказов для публичных нужд;

нарушением порядка проведения проверок;

необоснованным принятием мер административного принуждения.

Александр Куреной уточнил, что каждый год прокуроры отклоняют до 40% предложенных контролерами внеплановых проверок, тем самым предупреждая незаконное вмешательство в деятельность предпринимателей.

«Благодаря прокурорскому вмешательству в 2018 году признаны незаконными и отменены результаты 874 мероприятий по контролю»,— подчеркнул он (цитата по «РИА Новости»). Также представитель ГП добавил, что за грубые нарушения законодательства о государственном и муниципальном контроле свыше трех тысяч должностных лиц подвергли административным взысканиям.