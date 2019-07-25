Тут главное лишних дров не наломать

Вчера в Совете федерации на специальном совещании чиновники и парламентарии бурно обсуждали, как гражданам России собирать валежник. Но сначала возник резонный вопрос, что считать валежником: «бурелом», «ветровал», «снеговал», «водолежник»? Несмотря на принятый 16 июля 2018 года приказ Минприроды РФ №325, который дает трактовку понятию, понимания до сих пор нет. «В одном регионе можно ходить в лес только в определенное время, в другом — выносить остатки стволов деревьев не более метра; где-то нельзя заходить в лес с топором, где-то — вывозить валежник механизированным способом»,— жаловались участники. В итоге решили рекомендовать Минприроды РФ до 1 ноября 2019 года разработать унифицированное определение валежника и разработать рекомендации для субъектов РФ по установлению единого порядка его заготовки и сбора.

Заместитель председателя Совета федерации Юрий Воробьев объявил, что в стране «творится хаос». Он имел в виду деятельность регионов по регулировке правил сбора валежника. «В одном случае можно ходить в лес только в определенное время, в другом — выносить остатки стволов деревьев не более метра; где-то нельзя заходить в лес с топором, где-то — вывозить валежник механизированным способом,— перечислил господин Воробьев.— Этот хаос выражается в недовольстве населения». В проекте решения, которое он загодя раздал участникам совещания, в частности, сообщалось о рекомендации «Минприроды РФ до 1 ноября 2019 года разработать унифицированное определение валежника и дать рекомендации для субъектов РФ по установлению единого порядка его заготовки и сбора» и подготовить памятку для граждан.

Замминистра природных ресурсов Коми Сергей Шевелев сообщил: в его субъекте «огромное количество водных артерий, но население не понимает, можно ли считать валежником деревья, которые приносит река». «Может, стоит ввести термин "водолежник"?» — поинтересовался он. Заместитель начальника управления лесного хозяйства Липецкой области Николай Есипов пожаловался: несмотря на приказ Минприроды и принятый в регионе закон о порядке заготовки валежника, до сих пор «не урегулировано наказание за нарушение сбора». Его поддержал начальник департамента лесного комплекса Вологодской области Роман Марков, он предложил «переформатировать закон» и назвал несколько терминов, в которых путаются его земляки: «бурелом», «ветровал», «снеговал». «Отделение ствола от корня уже считается срубом и вызывает вопросы правоохранительных и надзорных органов. Гражданину трудно отделить ветровал от снеговала»,— сказал господин Марков.

«Определение термина "валежник" должно сводиться к утрате экономической ценности древесины»,— внес свой вклад глава комитета по природным ресурсам и экологии заксобрания Красноярского края Александр Симановский. Он предложил упразднить устаревший термин «валеж», фигурирующий в нормативных документах.

В Ленинградской области проблема серьезнее. Местный закон описывает территории, разрешенные для сбора валежника, но «практически не работает», заявил председатель постоянной комиссии по экологии и природопользованию регионального заксобрания Николай Кузьмин. «У нас ходят анекдоты, что мы приняли закон не о валежнике, а о хворосте, потому что собирать валежник (в Ленинградской области.— “Ъ”) можно только руками, без применения механизмов»,— рассказал господин Кузьмин.

Регулируя лесное законодательство, необходимо вводить ограничения, отметил директор департамента лесного хозяйства Ярославской области Николай Савельев. «У нас не допускается сбор стволов деревьев, которые имеют следы спиливания или срубания»,— доложил он, согласившись с коллегами, что расширить и детализировать понятие «валежник» все же необходимо.

Единственным представленным на совещании регионом, в котором нет принципиальных проблем с валежником, оказалась Карелия. Председатель комитета по природным ресурсам и экологии заксобрания республики Тимур Зорняков рассказал, что в субъекте «нет ограничений на сбор валежника». «Закон позволяет жителям делать это без специальных разрешений. Понятие "валежник" определено приказом Минприроды №325 как "лежащие на поверхности земли остатки стволов, деревьев, сучьев, не являющиеся порубочными остатками лесосечных работ и образовавшиеся вследствие естественного отмирания деревьев и их повреждения микроорганизмами, в буреломе и снеговале". Таким образом, граждане не могут собирать в качестве валежника порубочные остатки»,— рассказал господин Зорняков.

«Понятие "валежник" требует широкого обсуждения со всеми регионами»,— согласился директор департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов Минприроды РФ Андрей Грибенников. Его коллега врио руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов добавил: «Мы должны говорить об ужесточении санкций, если люди нарушают требования при процессе сбора валежника». «Предлагаем разрешить при заготовке валежника использовать транспорт и ручные мотоинструменты»,— сказал заместитель председателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владимир Лебедев, добавив, что ограничения на использование автотракторов все-таки нужны.

«Предложения (для проекта решения совещания.— “Ъ”) необходимо внести до конца рабочего дня 25 июля, потому что в пятницу на пленарном заседании мы должны отчитаться, как работает закон с валежником,— резюмировал в разговоре с “Ъ” председатель комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.— Закреплять в законе понятие "валежник" или нет? Мы вернемся к этой теме позднее. Сегодня основная задача — принять решение, нужен ли нам новый Лесной кодекс в целом. В 2006 году в законодательство были внесены изменения, которые резко ухудшили управление лесами в России. Нам сейчас эту ситуацию необходимо выправлять: победить лесные пожары, разобраться с валежником, победить незаконные вырубки, заниматься лесовосстановлением. Решение этих вопросов, вероятно, потребует принятия нового Лесного кодекса».

Мария Старикова