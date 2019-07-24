Чем известен Рутгер Хауэр

24 июля после непродолжительной болезни умер актер Рутгер Хауэр. Подробности его биографии — в справке “Ъ”.

Рутгер Улсен Хауэр родился 23 января 1944 года в актерской семье в городе Брёкелен (Нидерланды). В молодости сменил несколько профессий, работал декоратором, автомойщиком, плотником, матросом. В 1962 году поступил в театральный институт в Базеле (Швейцария), который окончил с двухлетним перерывом в учебе на военную службу в десантных войсках. Отучился также в актерской школе в Амстердаме, с 1967 года играл в театре Noorder Compagnie, в 1973 году дебютировал как драматург.

Первой работой Рутгера Хауэра в кино стала драма «Господин Гаварден» (1968). В 1969 году с телесериала «Флорис» началось сотрудничество Рутгера Хауэра с нидерландским режиссером Полом Верхувеном. В 1974 году на «Оскар» в категории «Лучший зарубежный фильм» была номинирована срежиссированная Верхувеном драма «Турецкие наслаждения» с участием Хауэра.

Первое появление Рутгера Хауэра в Голливуде произошло в картине «Ночные ястребы» (1981) с Сильвестром Сталлоне в главной роли. А одной из главных для актера стала работа в фильме Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» (1982), в котором он сыграл с Харрисоном Фордом. В конце 1980-х годов Хауэр был включен в список 50 наиболее значительных актеров мира, составленный изданием Hollywood Reporter.

В фильмографии Рутгера Хауэра фигурируют также «Достучаться до небес», «Город грехов», «Бэтмен: Начало» и другие картины. Актер также активно снимался в проектах небольших независимых кинокомпаний. В 1999 году актер был признан в Нидерландах «Лучшим актером столетия». В 2000 году Рутгер Хауэр попробовал себя в режиссуре. Его короткометражка «Комната» получила Приз зрительских симпатий на Парижском кинофестивале. Впоследствии он снял еще две короткометражки, а также выступил продюсером и сценаристом нескольких картин.

За свою карьеру Рутгер Хауэр сыграл более 150 ролей в фильмах и телепроектах, однако крупной награды удостоился только за второстепенную роль в мини-сериале «Побег из Собибора» — в 1988 году ему вручили за нее «Золотой глобус». В последние годы жизни актер продолжал активно сниматься: в 2018 году вышли фильмы с его участием «Соната», «Братья Систерс», «Корбин Нэш» и «Самсон».