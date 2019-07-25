Expedia забронировала иск

Зарегистрированная в США Expedia Group Inc., занимающаяся онлайн-бронированием авиабилетов и отелей в 70 странах, добивается переименования российского сайта Expediarus.ru. По мнению американской стороны, владелец сайта — компания, подконтрольная президенту Транспортной клиринговой палаты Михаилу Баскакову,— использует чужой товарный знак без согласия правообладателя. В российской компании не видят в этом проблемы: там считают, что, напротив, способствуют увеличению узнаваемости сервиса среди россиян, которые пока им редко пользуются.

Американская Expedia может инициировать судебное разбирательство с ООО «Экспедия Рус». Об этом говорится в претензиях, поступивших в адрес российской структуры. С этими текстами удалось ознакомиться “Ъ”. Предметом разбирательства может стать использование компанией и принадлежащей ей площадкой Expediarus.ru товарных знаков, ранее зарегистрированных американской компанией в России. Эта практика, следует из текста претензий, создает у потребителей ошибочное мнение о том, что «Экспедия Рус» как-то связана с Expedia Group или выступает ее дистрибутором. Ущерб может быть оценен в сумму до 5 млн руб., указано в тексте. В самой Expedia Group и представляющей ее интересы юридической компании Dentons на запросы “Ъ” не ответили.

«Экспедия Рус» создана в апреле 2018 года как проект системы бронирования Cbooking. Гендиректор Cbooking Вера Адаманюк пояснила “Ъ”, что пока компания не планирует реагировать на претензии. По ее словам, свое отношение к ситуации компания может сформулировать только после предоставления экспертного заключения о нарушении интеллектуальных прав. «Запросы Expedia Group в России не превышают полтысячи в месяц, и в такой ситуации мы только способствуем увеличению популярности (американского сервиса.— “Ъ”)»,— пояснила госпожа Адаманюк. Она добавила, что проект Expediarus пока не приносит прибыли.

Система Cbooking существует с 2011 года и ориентируется на корпоративных клиентов. По собственным данным, через сервис совершается до 8 тыс. бронирований в месяц. По сведениям на сайте Cbooking, договоры заключаются с ООО «Главный центр бронирования отелей» и ООО «Сибукинг-технолоджи». Собственниками этих компаний выступают Михаил Баскаков (51%) и Александр Полтавский (49%). В таких же пропорциях господа Баскаков и Полтавский владеют ООО «Экспедия Рус». Михаил Баскаков известен на туристическом рынке как гендиректор специализирующегося на дистрибуции авиабилетов ЗАО «Сирена-Трэвел» и президент Транспортной клиринговой палаты.

Expedia Group, зарегистрированная в США, объединяет более 200 сайтов для бронирования и организации путешествий, которые работают в 70 странах. В числе брендов — Expedia, Hotels.com, Trivago, Traveldoo. По итогам первого квартала 2019 года валовые бронирования Expedia Group увеличились на 8%, до $29,4 млрд год к году. Выручка группы выросла на 4%, до $2,6 млрд, чистый убыток был на уровне $103 млн против $137 млн годом ранее. Капитализация на NASDAQ в среду — $20,47 млрд. По данным NASDAQ, крупнейшими акционерами Expedia Group Inc. выступают американские инвесткомпании The Vanguard Group и PAR Capital Management (9,87% и 6,51% соответственно).

Адвокат Forward Legal Людмила Лукьянова называет кейс Expedia классическим примером: «Не нужно быть экспертом, чтобы обнаружить сходство в логотипах и интерфейсах сайтов российской и оригинальной Expedia, и шансы на успех у компании есть». Заместитель гендиректора по правовым вопросам НЮС «Амулекс» Юлия Галуева добавляет, что для доказательства факта нарушения истцу иногда необходимо получить заключение экспертизы, свидетельствующее о сходности зарегистрированного товарного знака и используемого, даже если речь идет о полном смешении. «Кроме того нужно доказать использование товарного знака в туристической деятельности»,— поясняет эксперт.

Госпожа Лукьянова при этом предупреждает, что, если экспертиза будет в пользу Expedia Group, «Экспедия Рус» может все равно добиваться отказа в иске, указывая на то, что правообладатель не использует товарный знак для ведения аналогичного бизнеса в России.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев