«Яндекс.Еде» доставили штраф

Столичная полиция привлекла к административной ответственности онлайн-сервис «Яндекс.Еда». За незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранцев компании может грозить штраф до 1 млн руб. либо временное приостановление деятельности. «Яндекс.Еда» настаивает, что не имеет рабочих отношений с курьерами. Конкуренты сервиса пока не сталкивались с подобными претензиями, но юристы не исключают появления волны подобных дел.

Отдел по вопросам миграции управления внутренних дел по Северо-Восточному округу Москвы признал ООО «Яндекс.Еда» (контролируется «Яндекс.Такси», в котором 61% владеет «Яндекс» и 38% — Uber) виновным в нарушении правил привлечения иностранных граждан к выполнению трудовых обязанностей, следует из определения Арбитражного суда Москвы от 19 июля. Суд отказался принимать иск «Яндекс.Еды» о признании незаконным и отмене постановления о привлечении к административной ответственности от 25 июня, решив, что он подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции.

В картотеке судов общей юрисдикции Москвы по состоянию на 24 июля заявлений от «Яндекс.Еды» не было. Представитель сервиса не смог ответить “Ъ”, будет ли компания подавать еще один иск об отмене постановления. «По заявлению "Яндекс.Еды" к МВД пока идет процесс, мы не можем комментировать детали,— сообщили в компании.— Наша базовая позиция по этому делу в целом — "Яндекс.Еда" является информационным сервисом, у нас нет рабочих отношений с курьерами. Они работают с нашими партнерами, которые оказывают услуги по доставке еды нашим пользователям».

«Яндекс.Еда» работает в 30 городах России. На конец 2018 года сервис обслуживал более 8 тыс. ресторанов, примерно для 85% заказов используется собственная доставка «Яндекс.Еды». С сервисом работают 16 курьерских компаний, остальные заказы доставляют сами рестораны, чьи курьеры не используют экипировку с брендом «Яндекс.Еды».

Delivery Club также не состоит в трудовых отношениях с курьерами и работает через курьерские службы, сообщил “Ъ” представитель владеющей сервисом Mail.ru Group. «Что касается претензий со стороны контролирующих органов — мы работаем в рамках законодательства РФ и не получали никаких официальных уведомлений о нарушениях»,— отметили в Mail.ru Group.

Незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина в Москве может повлечь административный штраф в размере от 400 тыс. руб. до 1 млн руб. для юридических лиц, отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Есть и более суровая санкция — административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток, что может привести к недополученной прибыли и убыткам, указывает он. Историю с привлечением «Яндекс.Еды» к ответственности по этой статье можно считать показательной, аналогичных дел в отношении компаний такого масштаба еще не было, констатирует эксперт.

«Яндекс.Еда» — лишь информационный ресурс, доставку осуществляют партнеры сервиса, подтверждает старший юрист BGP Litigation Олег Хмелевский. Именно партнеры и привлекают к трудовой деятельности иностранных граждан, они же и должны нести ответственность, считает юрист.

У полиции, видимо, другое мнение, указывает партнер Law & Commerce Offer Антон Алексеев: «Наличие фирменной униформы, получение заказов с помощью фирменных приложений, сумки с фирменным логотипом, а также показания самих иностранных работников в совокупности могут свидетельствовать о фактически сложившихся именно трудовых отношениях». Возможно, МВД начало формировать практику подобного привлечения к ответственности, и, если первые постановления устоят в суде, велика вероятность, что будет «некоторая волна» подобных дел, ожидает господин Алексеев.

На сервисы доставки еды это не повлияет, они продолжат бурный рост, уверен руководитель кластера Российской ассоциации электронных коммуникаций Sharing Economy Антон Губницын. «"Яндекс.Еда" может установить более жесткие критерии к партнерским службам доставки. Например, штрафовать за факты нарушения миграционного учета»,— считает он.

Владислав Новый, Андрей Райский