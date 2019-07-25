УФАС вмешается в пластическую хирургию

В управление ФАС России по Челябинской области поступило заявление на недобросовестные конкурентные действия шести клиник пластической хирургии. Обращение направил частный медицинский центр «Дипплекс», по мнению которого организации вводят граждан в заблуждение, рекламируя услуги пластической хирургии в условиях стационара и не имея соответствующих лицензий. Ранее Челябинское УФАС возбуждало дело в отношении самого заявителя по аналогичным основаниям. Представители клиник, которых на этот раз упрекнули в недобросовестной конкуренции, отвергают все обвинения. Некоторые планируют пожаловаться на «Дипплекс» в прокуратуру.



Управление федеральной антимонопольной службы России по Челябинской области рассматривает заявление о недобросовестной конкуренции шести частных клиник пластической хирургии. Жалобу направило ООО «Дипплекс», которое занимается аналогичной деятельностью.

В обращении заявитель обращает внимание антимонопольного ведомства на то, что информация об услугах по пластической хирургии (операции по маммопластике) с указанием стоимости, в том числе в условиях стационара, необоснованно размещена на сайтах и в социальных сетях клиник ООО «Лечебно-профилактическая медицинская организация “Золотое сечение”», ООО «Медицинский центр «Кармель», ООО «Медицинский центр «Вдохновение», ООО «Гименей», ООО «Лоравита» и ООО «Молдинг Маск».

«Заявитель полагает, что эти клиники не имеют лицензии на вид медицинской деятельности “пластическая хирургия” в условиях стационара и не могут проводить соответствующие операции. По мнению ООО «Дипплекс», указанные сведения могут вводить потребителей в заблуждение относительно самой возможности проведения таких операций. Таким образом, как считает заявитель, в действиях учреждений содержатся признаки нарушения закона «О защите конкуренции»,— сообщает Челябинское УФАС. В течение месяца антимонопольное ведомство примет решение по заявлению — возбудить дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции или отказать в возбуждении.

Ранее региональное управление ФАС России возбудило дело в отношении самой клиники «Дипплекс», а также еще одного частного медцентра ООО «Частная врачебная практика», по заявлению территориального органа Росздравнадзора по Челябинской области. Надзорное ведомство сообщило, что организации не имеют лицензии на оказание услуг по пластической хирургии в условиях стационара. При этом на сайтах и в соцсетях клиник размещена информация о проведении таких операций. Перед тем как возбудить дело, УФАС выдало «Дипплексу» предписание об удалении недостоверной рекламы.

Заподозренные в недобросовестной конкуренции медицинские организации опровергают обвинения. Главный врач медицинского центра «Гименей» Светлана Арапова рассказала “Ъ-Южный Урал”, что клиника не оказывает услуги по пластической хирургии в условиях стационара. «Мы имеем лицензию на пластическую хирургию в рамках амбулаторно-поликлинической помощи и оказываем эту помощь, то есть консультируем и делаем мелкие вмешательства. Нас недавно Росздравнадзор проверил и нарушений с нашей стороны не выявил. На нашем сайте в разделе “стационар” указаны только оперативная гинекология и общая хирургия, я не понимаю, какие к нам могут быть претензии»,— говорит госпожа Арапова. Сейчас предстоит собирать документы, чтобы предоставить в УФАС.

Директор клиники «Лоравита» Георгий Голиков сообщил, что планирует подать встречную жалобу на «Дипплекс». «Это грязный ход клиники “Дипплекс”. У нас есть лицензия по оказанию услуг в плане консультаций. Кто сказал им, что мы проводим стационарные пластические операции? У нас есть лицензия на общую хирургию, на лор-заболевания, мы проводим операции в рамках нашей лицензии. Это нездоровая конкуренция. Мы планируем подать жалобу в прокуратуру, так как клиника “Дипплекс” оказывает консультационные услуги по пластической хирургии у себя в офисе, а операции проводит на базе горбольницы №6. Как они проводят эти операции, нам неизвестно, при этом деньги берут у себя в офисе, не имея лицензии на услуги в стационаре»,— сообщил директор «Лоравиты». По его словам, у них к клинике тоже побывали сотрудники Росздравнадзора и не нашли «проблем с пластической хирургией».

В медицинском центре «Кармель» “Ъ-Южный Урал” сообщили, что сведения в жалобе недостоверны. «Лицензия на оказание услуг по пластической хирургии в условиях стационара у нас есть, она действующая. Данные о ней есть на нашем сайте, ее действие можно проверить на сайте Росздравнадзора. Мы готовы предоставить все документы в УФАС хоть завтра, у нас все готово. Мы рады, что есть такие компании, которые заботятся о пациентах, чтобы они приходили в клиники с лицензиями. Вопрос только, есть ли у “Дипплекса” действующая лицензия»,— говорит управляющая медцентром Наталья Орлова.

По данным территориального органа Росздравнадзора по Челябинской области, озвученным на пресс-конфренции в июне, в регионе до недавнего времени действовало 25 клиник пластической хирургии. После ужесточения законодательства в 2018 году две отказались от лицензии на пластические операции. В ходе проверок оставшихся клиник в 15 из них территориальный орган обнаружил различные нарушения.

Юлия Гарипова