Чернобыль номер два

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала «Усольехимпром» «вторым Чернобылем», указав, что его территория заражена ртутью, а в корпусах хранятся емкости с химически опасными веществами. Само предприятие остановлено в 2010 году. У правительства Иркутской области нет полномочий и законодательного права организовать работу по ликвидации загрязнения на промышленной площадке «Усольехимпрома», так как завод располагается на федеральной земле и у него есть собственник, заявила пресс-служба правительства Иркутской области в ответ на высказывание главы Росприроднадзора. Регион дважды обращался в Минприроды РФ с просьбой предусмотреть федеральное финансирование и получал отказ. Региону рекомендовано ждать завершения процедуры банкротства ООО «Усольехимпром».

Вчера пресс-служба правительства Иркутской области распространила сообщение с заявлением, что у региона нет полномочий организовать работу по ликвидации загрязнения. Напомним, глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что необходимо решить проблему с заводом «Усольехимпром», который она назвала «экологическим Чернобылем». Предприятие располагается в городе Усолье-Сибирское, в 90 км от Иркутска. «Фактически это территория экологической катастрофы»,— заявила госпожа Радионова. Она сказала, что промплощадка заражена ртутью, в корпусах хранятся емкости с химически опасными веществами, но с какими именно — никто не знает.

«Усольехимпром» начал работу в 1936 году, в советские годы входил в число крупнейших химпредприятий за Уралом. В начале нулевых на «Усольехимпроме» компания «Нитол» начала развивать производство поликристаллического кремния. Позже в проект вошла ГК «Роснано». C 2010 года находится в процедуре банкротства.

В сообщении пресс-службы регправительства отмечается, что ООО «Усольехимпром» располагается на федеральной земле, а объекты завода принадлежат частным собственникам. По словам министра природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрея Крючкова, регион направлял предложения в Минприроды РФ включить мероприятия по ликвидации цеха ртутного электролиза в федеральный проект «Чистая страна» на 2019–2021 годы в рамках национального проекта «Экология». В ответ Минприроды РФ сообщило, что финансирование будет возможно после включения «Усольехимпрома» в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Региональные чиновники дважды направляли материалы для включения в реестр, но получали из Минприроды РФ отказ, так как цех ртутного электролиза находится на промплощадке еще действующего предприятия и включение станет возможным лишь по завершении процедуры банкротства. За счет средств областного бюджета проведено обследование территории, подготовлена проектная документация по ликвидации ртутного загрязнения, в настоящее время проект проходит государственную экспертизу. Проект рассчитан на три года, к работам планируется приступить в 2020 году.

Господин Крючков также сообщил, что на комбинате более 200 промышленных объектов: 140 корпусов цехов, 60 вспомогательных зданий и сооружений. «Все это, включая почвогрунты, грунтовые и подземные воды, пропитано высокотоксичными хлорорганическими загрязняющими веществами и тяжелыми металлами. Но даже это не дает права серьезным ученым на некорректные сравнения "Усольехимпрома" с Чернобылем»,— заявил господин Крючков.

В феврале 2019 года указом губернатора Иркутской области в связи с угрозой возникновения аварийной ситуации на территории «Усольехимпрома» введен режим повышенной готовности. Также регправительство организовало круглосуточную охрану и патрулирование на площадке завода. Как рассказал “Ъ” председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве заксобрания Иркутской области Роман Габов, ранее территория комбината была общедоступной. «Опасные хлор и соединения хлора в цистернах находились в общем доступе. В июне прошлого года чуть не случилась трагедия. Охотники за металлом стали распиливать цистерну, и хлор вылился на землю. Город не пострадал чудом — роза ветров в этот день была направлена в другую сторону»,— рассказал Роман Габов.

Екатерина Еременко, Иркутск