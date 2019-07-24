На месте санатория в Сочи построят элитное жилье

В Хостинском районе Сочи «дочка» ВТБ, компания «Галс-девелопмент» построит жилой комплекс бизнесс-класса. Компания выкупила права на землю площадью 13 га по адресу Курортный проспект, 110. На территории расположено здание бывшего Сочинского НИИ курортологии и физиотерапии, здание является памятником архитектуры федерального значения, сообщает издание «РБК Краснодар». Дома построят вокруг санатория. В настоящее время разрабатывается архитектурно-градостроительная концепция проекта, эти работы планируется завершить в 2019 году. На земельных участках проводятся инженерно-геодезические, экологические, геологические и геофизические изыскания.

Здание НИИ было построено в конце 1920-х годов архитектором Алексеем Щусевым и с 1990-х годов находится в заброшенном состоянии. Межтерриториальное управление Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея заключило с компанией «Галс-девелопмент» соглашение, согласно которому застройщик обязуется завершить ремонтно-восстановительные работы по сохранению здания и благоустройству территории объекта культурного наследия в срок до мая 2020 года.

Согласно сообщению годового отчета ПАО «Галс-девелопмент», этот проект не первый, который компания реализует В Сочи. Ей также принадлежит отель «Swissotel Resort Сочи Камелия» на 203 номера, открытый в здании реконструированного санатория «Наука».

Елена Рыжкова