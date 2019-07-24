«Сначала у MyGenetics была только идея» Юрий Митин — о проекте по созданию генетического паспорта человека

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Юрий Митин — о том, благодаря чему российский проект MyGenetics стал успешным.

В 2013 году Александр Цветкович на Зимней школе новосибирского Академпарка представил MyGenetics — проект по созданию генетического паспорта человека. Идею одобрили, и команда прошла в акселератор Академпарка.

Сначала у MyGenetics была только идея. Постепенно в академгородке подобрали генетиков, биологов, технических специалистов, нашли оборудование и необходимые реактивы. Заключили соглашение с Институтом химической биологии и фундаментальной медицины. Команда решила зарабатывать на продаже франшиз продукта. И летом 2015 года им удалось совершить первую продажу. Однако выбранная бизнес-модель показывала не лучшие результаты, поэтому команда пришла к мысли о необходимости изменения концепции.

В течение нескольких месяцев ребята искали проблему, которую могли бы решить с помощью генетических тестов, и нашли — проблема питания, лишнего веса и похудения. Команда переработала продукт, заточила их под выбранную проблему и изменила концепцию продвижения.

Теперь MyGenetics заключали партнерства со специалистами по питанию, эндокринологами, центрами по снижению лишнего веса. Первым продуктом компании стал MyWellness — персональный подбор питания и физических нагрузок на основе ДНК-теста. После запустили продукты для подбора персональной косметики и ДНК-тест для детей.

Финансовые результаты

На старте проекта основатели вложили в него 10 млн руб. Уже через полтора года MyGenetics вышел на самоокупаемость, а с 2016-го стал прибыльным. В 2017-м привлекли раунд инвестиций от бизнес-ангела и открыли собственную лабораторию, в том же году вышли на рынок Латинской Америки, а годом позже — Индии Выручка компании за 2018 год составила порядка $1 млн. С момента основания компания провела 19 тыс. тестов в 26 странах и 189 городах мира.