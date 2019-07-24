Китай хочет ограничить доступ в интернет для нарушителей онлайн-цензуры

Китайские власти могут ужесточить наказания для тех, кто нарушает правила онлайн-цензуры, пишет британская газета The Times со ссылкой на проект новых правил, подготовленный китайским Управлением по киберпространству. В соответствии с проектом те, кто распространяет информацию, которая, по мнению китайских властей, противоречит общественной морали и наносит ущерб общественным интересам, будут включены в черный список. Среди возможных наказаний для нарушителей — ограничение доступа в интернет.

До 21 августа проект правил будет обсуждаться общественностью, позже будет принято решение. Пока непонятно, каким образом будет осуществляться ограничение доступа в интернет, если новые правила будут приняты, но во многих китайских онлайн-сервисах и на сайтах уже сейчас требуют от пользователей идентификацию по их реальным данным и документам.

Новые правила могут стать частью уже внедряемой в Китае системы так называемого социального кредита — системы мониторинга и оценки поступков людей, в соответствии с которой им присваивается социальный рейтинг. Ожидается, что в полной мере система начнет работать с 2020 года, оцениваться будут самые разные действия — от соблюдения правил дорожного движения и поддержки партийного курса до покупок в интернете и посещения пожилых родителей. Созданный в результате рейтинг будет влиять на возможность взять кредит, купить билет на самолет, записать ребенка в школу и др.

Яна Рождественская