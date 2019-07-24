«Башинформсвязь» получила контракт стоимостью 1,75 млрд рублей на интернетизацию бюджетных учреждений

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России заключит с ПАО «Башинформсвязь» контракт стоимостью 1,75 млрд руб. на подключение к сети передачи данных бюджетных организаций, следует из сообщения на портале госзакупок. Начальная цена контракта составляла 2,55 млрд руб. Дисконт, предложенный «дочкой» «Ростелекома», превысил 31%. На контракт также претендовало подразделение «Эр-телекома» — ООО «5 джи Вайфай», предложившее такую же цену, что и «Башинформсвязь», АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация» и ТТК (предложили исполнить работы соответственно за 1,78 млрд и 2,4 млрд руб.). Причины, по которым победила «дочка» «Ростелекома», в материалах закупки не уточняются.

По условиям контракта телеком-компания должна до 31 декабря 2021 года подключить к узлам связи социально-значимые объекты, в том числе фельдшерско-акушерские пункты, государственные и муниципальные образовательные организации, органы госвласти и местного самоуправления, территориальные избирательные комиссии, пожарные части, территориальные войска Росгвардии и другие объекты. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая экономика».

«Башинформсвязь» — основной игрок на рынке фиксированной связи в Башкирии. Также развивает ШПДИ и кабельное телевидение под брендом Bashtel.

Майя Иванова