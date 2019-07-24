Госдума приняла закон о фитнес-центрах

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон о фитнес-центрах. В частности, закон определит статус фитнес-центров. Законопроект был внесен в сентябре 2018 года главой комитета по физической культуре и спорту Михаилом Дегтяревым (ЛДПР), а также членом этого комитета Дмитрием Пирогом («Единая Россия»).

Согласно закону, фитнес-центры являются «физкультурно-спортивными организациями, целью деятельности которых является оказание гражданам услуг по физической подготовке и физическому развитию». Также закон определяет правовое положение фитнес-центров, их обязанности. Кроме того, документ вносит регламент в особенности деятельности специалистов в области физкультуры и спорта, работающих в них.

«Более семи миллионов граждан на регулярной основе добровольно и за свои деньги занимаются физкультурой в фитнес-клубах. Кто им ежедневно советует, что делать, с какими весами и темпом — это вопрос не праздный, это здоровье людей»,— приводятся в сообщении Госдумы слова господина Дегтярева. По его словам, принятие поправок поможет «оказывать поддержку в рамках государственного частного партнерства».