Зеленский хочет лишить Кличко части полномочий

Офис президента Украины Владимира Зеленского попросил правительство сделать представление об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с поста главы городской администрации. При этом господин Кличко останется мэром Киева.

По украинскому закону, с 2010 года посты киевского городского головы (мэра) и главы горадминистрации могут занимать разные лица. Президент имеет право назначать главу горадминистрации по своему усмотрению. А мэр — это избираемая должность. Ранее эти две должности всегда совмещал один человек. В структуру киевской городской администрации входят департаменты, отвечающие за деятельность города. Они курируют работу всех коммунальных предприятий Киева. С городской администрацией необходимо согласовать многие решения мэра столицы.

Шеф-редактор украинского издания «Обозреватель» Орест Сохар написал в Facebook, что глава офиса Андрей Богдан направил министру кабинета министров Александру Саенко письмо с просьбой уволить господина Кличко. Пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук подтвердил «Интерфаксу», что «такое обращение есть». «Сейчас оно обрабатывается в установленном порядке»,— сказал он.

Пресс-секретарь мэра Киева Оксана Зиновьева в комментарии «24 каналу» пояснила, что в горадминистрация ни одного письма или уведомления о нем не получала.

Напомним, Виталий Кличко стал мэром Киева 5 июня 2014 года, с 25 июня он также является главой городской администрации. В июле президентская партия «Слуга народа» заявляла о намерении инициировать законопроект о разделении должностей мэра и председателя Киевской городской государственной администрации.

10 июля президент сообщил об этом самому господину Кличко. «Президент подтвердил слухи, которые ходят давно,— о разделении полномочий в управлении столицей.— рассказал на следующий день господин Кличко в Facebook.— Председатель Киевской горадминистрации — его вертикаль, и он собирается туда назначить своего человека». Виталий Кличко считает, что лишение избранного мэра исполнительских полномочий — это возвращение «методов Януковича».