В Казани началось строительство четырех станций второй ветки метро

В Советском районе Казани началось строительство четырех станций второй ветки метрополитена — «Улица Юлиуса Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР» и «Улица Академика Сахарова», пишет «Реальное время». В этом году планируется начать проходку тоннеля от будущей станции «Улица Академика Сахарова», которая расположится вблизи торгового центра «Мега».

«Казметрострой» занимается строительством на собственные средства — проект еще не утвержден, поэтому финансирование работ пока не открыто, заявил глава предприятия Марат Рахимов. В будущем МУП надеется на компенсацию уже потраченных денег.

«Только на строительно-монтажные работы потребуется 20 млрд руб., если не считать стоимость работ по расширению депо, строительству второго инженерного корпуса и закупку новых поездов. Поездов понадобится порядка 4-5, каждый стоимостью около 380 млн руб. Мы строили метро со скоростью одна станция за 2 года… Пока не могу назвать плановые сроки, но думаю, что за 4—5 лет мы закончим и запустим этот участок второй линии метро и соединим обе линии тоннелем, чтобы поезда могли ходить в депо»,— сообщил господин Рахимов.

Ранее власти Татарстана заявляли, что полное строительство второй ветки казанского метро завершится в 2030-2050-х годах. Всего ветка будет включать около 12 станций. В прошлом году начались подготовительные работы к строительству первой станции «Академика Сахарова», недалеко от ТЦ «Мега». Дополнительные инвестиции в размере 1 млрд руб. для строительства станции вложила компания Ikea, которая отвечает за развитие и управление торговых центров «Мега» в России. Власти республики в 2019–2021 годах намерены направить на строительство метро в Казани 3 млрд руб.

“Ъ-Казань”