С надеждой на каршеринг

Петербургские автозаводы в первом полугодии 2019 года увеличили на 3% объемы производства по сравнению с показателями аналогичного периода предыдущего года. В июне выпуск автомобилей остался на уровне первого летнего месяца 2018 года. Самый высокий рост производства отмечен на заводе Toyota, а лидером по количеству выпущенных автомобилей по-прежнему остается завод Hyundai. Эксперты отмечают, что отсутствие серьезного роста спроса со стороны автолюбителей, скорее всего, не позволит достигнуть рекордных объемов выпуска, зафиксированных в 2013 году. При этом вклад в сохранение позитивного результата могут внести программы господдержки и интерес со стороны сервисов каршеринга к автомобилям, произведенным в Петербурге.

По данным аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб», в первой половине текущего года с конвейеров петербургских автозаводов Hyundai, Nissan и Toyota сошло 189 200 легковых автомобилей, что на 3% превышает показатель аналогичного периода 2018 года. В июне на трех заводах Петербурга было выпущено 30 900 машин, такой же объем производства наблюдался и в первый летний месяц прошлого года. За первые шесть месяцев текущего года самый большой объем выпуска был зафиксирован в апреле (36 300 машин), а самый низкий — в январе (28 900 авто).

Впервые за время развития автопрома Санкт-Петербурга доля завода Toyota в общем объеме выпуска превысила 20%. При этом за первое полугодие на предприятии было произведено на 16% больше машин, чем годом ранее, и это самый большой рост объемов выпуска среди трех заводов города. По словам Михаила Чаплыгина, генерального директора агентства «Auto-Dealer-СПб», положительная динамика показателей Toyota объясняется увеличением экспорта и хорошим спросом на автомобили марки Camry. На Hyundai приходится 66% всего производства автомобилей в городе, что делает его лидером среди петербургских автозаводов. Доля петербургского автопрома в общем объеме производства автомобилей в России в январе — июне составила 24,1% (23,8% — год назад).

«Результат петербургских автопроизводителей можно считать успешным, особенно на фоне отрицательной динамики спроса на легковые автомобили в России. В первом полугодии текущего года загрузка автозаводов города составляет 86%: это результат, близкий к рекордному»,— заявил господин Чаплыгин. По его словам, несмотря на оптимистичные прогнозы по итогам первого квартала, в 2019 году заводы вряд ли смогут превысить показатель в 392 900 выпущенных машин, зафиксированный в 2013 году. «Рост в 5% по итогам года, скорее всего, не будет достигнут, поскольку на серьезный рост спроса среди автолюбителей рассчитывать не стоит»,— добавил эксперт.

На динамику объемов производства во второй половине года, по мнению господина Чаплыгина, могут повлиять два фактора: увеличение спроса со стороны покупателей в связи с возобновлением государственных программ поддержки автомобильного рынка, а также развитие каршеринга в России в свете договоренностей между Mail.ru Group, «ВЭБ-лизингом» и Nissan. По его словам, после подписания соглашения в рамках ПМЭФ у компании Nissan уже было приобретено 250 автомобилей Nissan Qashqai российского производства. «Если верить информации о том, что в течение года количество автомобилей может достигнуть десяти тысяч, то это может оказать значительное влияние на увеличение объемов производства на петербургском заводе»,— резюмировал господин Чаплыгин.

В настоящее время на автозаводах Петербурга выпускается девять моделей автомобилей, шесть из которых входят в топ-25 самых популярных в России по итогам полугодия. Среди них Kia Rio, продажи которой составили 47 431 штук (–8% год к году), Hyundai Creta с 34 629 автомобилями (+4%), а также Hyundai Solaris (30 710, –9%), Toyota Camry (16 321, +18%), Toyota RAV4 (13 277, –1%) и Nissan Qashqai (11 270, +10%). Всего в первом квартале на территории России было продано 165 323 автомобиля, что на 2% меньше, чем годом ранее.

Мария Кузнецова