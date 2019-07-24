Катера причалили к проверке

В рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего зам­председателя регионального правительства Романа Кокшарова сотрудниками СУ СКР по Пермскому краю проводится проверка действий главы Гайнского района Владимира Исаева. По данным „Ъ-Прикамье“, следователи устанавливают обстоятельства введения режима чрезвычайной ситуации в двух сельских поселениях летом 2017 года. Введение этого режима позволило приобрести за счет краевого бюджета два катера на сумму 18,4 млн руб. у единственного поставщика. В «обычных» условиях муниципалитет должен был бы провести конкурсные процедуры. При этом в МЧС считают, что оснований для объявления режима ЧС на тот момент не было. Сам господин Исаев говорит, что режим чрезвычайной ситуации был введен обоснованно, служба МЧС была поставлена в известность об этом решении.

Режим ЧС в Гайнском районе был введен в связи с отсутствием паромной переправы через Каму с Кербатским и Верхнестарицким поселениями. Как говорят источники, до весны 2016 года перевозки осуществлялись на буксирных судах, а летом с помощью паромной переправы. Но в результате выяснилось, что паром нельзя эксплуатировать, так как не проводилось его техническое освидетельствование. Что касается буксирных судов, то они пришли в негодность. Таким образом, организованная переправа пассажиров и транспорт­ных средств прекратилась. Летом 2016 года прокуратура Гайнского района обратилась с иском к местной администрации с целью обязать муниципалитет обеспечить переправу. В результате суд обязал ее создать условия для предоставления транспортных услуг населению.

По словам собеседников „Ъ-Прикамье“, власти муниципалитета решили закупить катера. «Для этого нужно было провести конкурс, но к весенне-летнему сезону этого почему-то не сделали, а решение суда необходимо было исполнять»,— рассказывает один из собеседников. Тогда якобы глава района посоветовался с зам­председателя регионального правительства, министром регионального развития Романом Кокшаровым, в результате чего они решили, что введение режима ЧС позволит провести закупку у единственного поставщика без конкурсных процедур. Согласно ФЗ «О конт­рактной системе», в случае чрезвычайной ситуации заказчик имеет право осуществить закупку у единственного поставщика товаров, работ и услуг в объеме, который необходим для ее ликвидации.

Параллельно в муниципалитете занялись поиском подходящих речных судов. В результате два катера вместимостью восемь человек нашлись на Костромском судомеханическом заводе. Они были приобретены муниципалитетом за 9,2 млн руб. каждый. При этом оплата в общей сумме 18,4 млн руб. была произведена из средств резервного фонда бюджета Пермского края.

Как говорят собеседники „Ъ-Прикамье“, введение режима чрезвычайной ситуации в Гайнском районе с ГУ МЧС по Пермскому краю согласовано не было. В то же время, ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» позволяет органам местного само­управления вводить режим ЧС самостоятельно. Но при этом собеседники отмечают, что, согласно позиции ГУ МЧС, необходимость обеспечения водной переправы не является достаточным основанием для введения режима ЧС.

Информацию о возможных нарушениях силовики получили при расследовании уголовного дела в отношении бывшего зампредседателя правительства региона Романа Кокшарова, возбужденного по оперативным материалам УФСБ по Пермскому краю в начале года. Ему инкриминируется ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности). Якобы господин Кокшаров участвовал в управлении некими коммерческими структурами, работающими в дорожно-строительной отрасли. Ранее СМИ сообщали, что речь может идти о компаниях, близких к бизнесмену Эдуарду Егояну. Сам господин Кокшаров вину категорически отрицает.

Действия главы района, по данным „Ъ-Прикамье“, могут быть проверены на наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 292 УК РФ. Речь идет о внесении в документы заведомо ложных сведений, если они совершены из корыстной или иной личной заинтересованности.

Глава района Владимир Исаев говорит, что уже дал следствию необходимые пояснения. Он уверен, что решение о введении режима ЧС было законным и обоснованным. «После того как старые катера пришли в негодность, люди стали переправляться кто на чем, были даже смертельные случаи, утонула целая семья. Режим ЧС был введен, прежде всего, для обеспечения их безопасности»,— пояснил он. Кроме того, обеспечить переправу администрацию обязал суд. По словам господина Исаева, в курсе решения о введении режима ЧС был и губернатор, и служба МЧС, которой сообщили «в первую очередь».

Дмитрий Астахов