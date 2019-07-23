В России могут узаконить семейный бизнес

Законопроект о введении в законодательство понятия «семейное предприятие» подготовило Минэкономразвития России. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов. В нем говорится, что семейным может считаться предприятие, если в обществе с ограниченной ответственностью, акционерном обществе или хозяйственном товариществе члены одной семьи владеют более чем 50% долей или акций. Для производственного или потребительского кооператива, индивидуального предпринимателя необходимо, чтобы не менее 50% его участников или работников были членами одной семьи. Такие предприятия смогут претендовать на поддержку государства, предусмотренную законодательством.



Варианты поддержки малого и семейного бизнеса рассматривались недавно на встрече Президента РФ Владимира Путина и главы ТПП РФ Сергея Катырина в Кремле. Сергей Катырин рассказал о развитии в стране семейного бизнеса, о необходимости узаконить само понятие «семейное предпринимательство» и ввести специальный патент. Такой семейный патент дал бы возможность не оформлять бесконечные документы по отчетности внутри семьи, которые они сегодня вынуждены оформлять. Эти меры позволили бы оказывать таким предприятиям разнообразную поддержку, которая сегодня предусмотрена для малого бизнеса.

Отметим, что ТПП РФ и вся система палат проводит большую работу по развитию в стране семейного бизнеса. В минувшем году в Москве прошел первый форум семейных предпринимателей «Успешная семья — успешная Россия!», организованный федеральной палатой. На форум приехали семьи из 80 регионов страны. Саратовскую область представили предприниматели, развивающие семейный бизнес: меховая фабрика «Ласка» и конный клуб «Золотая подкова». Они продемонстрировали достижения саратовского бизнеса, реализуемые проекты и выпускаемую продукцию.

Весной этого года три саратовские компании были представлены на выставке ТПП РФ «Семейное предпринимательство — фундамент развития российской экономики» в Госдуме ФС РФ. Мультимедийная экспозиция состояла из фотографий предпринимателей с описанием истории бизнеса и образцов продукции. От нашего региона были конный клуб «Золотая Подкова», владельцы саратовской компании «Русский дом» и владельцы фамильного гастробара CHAPLIN’s.