МВФ вновь понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой прогноз роста мирового ВВП в 2019 году на 0,1 п. п.— до 3,2%, увеличившись до 3,5% в 2020 году. Оценка роста экономики России была снижена в 2019 году на 0,4 п. п.— до 1,2%, в 2020-м — прогноз улучшен на 0,2 п. п., до 1,9%, говорится в июльском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook, WEO).

Среди факторов, которые повлияли на оценку в сообщении МВФ указываются повышение пошлин между Китаем и США. «Глобальные цепочки поставок технологий оказались под угрозой в связи с перспективой санкций США, сохраняющейся неопределенностью, связанной с "Брекситом", и растущей геополитической напряженностью взбудоражили цены на энергоносители»,— объясняется прогноз.

Для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран прогноз снижен на 0,3 п. п.— до 4,1%, на следующий год — на 0,1 п. п., до 4,7%.

Напомним, в апрельском прогнозе МВФ ухудшил свой прогноз роста мирового ВВП в 2019 году на 0,2 п. п.— до 3,3%. Оценка роста экономики России на текущий год тогда осталась без изменений — 1,6%.

Подробнее об апрельском отчете — в публикации “Ъ” «Экономика замедленного цикла».