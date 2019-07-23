Инфляция в Башкирии за год составила 5%

Потребительские цены в Башкирии с декабря 2018 до июня текущего года выросли на 2,4%, за год (с июня 2018 до июня текущего года) — на 5%, следует из данных Башстата. Оборот организаций республики в первом полугодии вырос по сравнению с январем-июнем 2018 года на 8,5%, до 1,82 трлн руб. Индекс промышленного производства составил 4,4%.

Объемы строительной отрасли (полугодие к полугодию) увеличились на 3,7% (до 76,5 млрд руб.), АПК (48,75 млрд руб.) остались на уровне первого полугодия 2018 года, грузооборот транспорта снизился на 4% (до 95 млрд тонно-км), оборот оптовой торговли увеличился на 4% (до 481 млрд руб.), розничной — на 3,2% (до 392,65 млрд руб.), общепита — на 1,3% (до 12,33 млрд руб.). Объем платных услуг населению снизился на 0,2% (до 130,4 млрд руб.).

Ирина Самойлова