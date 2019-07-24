Настоящий футбол уступил американскому

Издание Forbes опубликовало ежегодный рейтинг наиболее дорогих спортивных клубов мира. В четвертый раз подряд его возглавил «Даллас Ковбойз» (американский футбол), оцененный в рекордные $5 млрд. В рейтинге вообще доминируют американские клубы. Правда, и Европа получила достойное представительство: в топ-10 списка попали три футбольных клуба — «Реал», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед». Российских клубов в рейтинге нет, зато есть команды — «Челси» и «Бруклин Нетс», принадлежащие российским предпринимателям.

«Даллас Ковбойз» уже в четвертый раз подряд возглавил рейтинг самых дорогих спортивных клубов Forbes. На этот раз команда, выступающая в Национальной футбольной лиге (NFL), оценена в рекордные $5 млрд. Впервые «Даллас» выбрался на вершину рейтинга в 2016 году и тогда оценивался в $4 млрд. То есть всего за четыре года «ковбои» прибавили $1 млрд. Ничего удивительного, впрочем, учитывая чрезвычайную популярность «ковбоев» в США. Достаточно сказать, что из 50 наиболее рейтинговых телетрансляций на американских каналах в 2018 году девять пришлись на матчи с участием «Далласа». Клуб является также и рекордсменом по прибыльности — в 2017 году она составила внушительные $365 млн.

Клубы NFL вообще доминируют в рейтинге. Из 50 мест им досталось 26.

Впрочем, в топ-10 списка положение более сбалансированное. NFL помимо «Далласа» представляют также «Нью-Ингленд Пэтриотс» (седьмое место, $3,8 млрд) и «Нью-Йорк Джайнтс» (десятое, $3,3 млрд). Столько же мест в десятке получил и традиционный футбол. Причем отставание футбольных клубов от «Далласа» не такое уж и большое. Так, мадридский «Реал», который сам с 2013 по 2015 год удерживал лидерство в рейтинге, расположился на третьем месте с оценкой $4,24 млрд. Следом идет еще один испанский гранд — «Барселона» — $4,02 млрд. На шестом месте «Манчестер Юнайтед» — $3,81 млрд.

Такое же, в три клуба, представительство получила и Национальная баскетбольная ассоциация (НБА). Самым дорогим из ее клубов назван «Нью-Йорк Никс» (пятое место, $4 млрд). Однако по общему числу представленных в рейтинге команд футбол все же, пусть и немного, обходит баскетбол. Футбольных клубов в нем восемь, а баскетбольных — семь. Еще девять мест досталось бейсбольным командам. То есть в рейтинг не попала ни одна команда из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), равно как нет в нем ни одного представителя «Формулы-1».

Стоит отметить, что цена проходного билета в рейтинг за последние годы выросла в разы. Так, упомянутый «Манчестер Юнайтед» в 2012 году произвел фурор, первым в истории получив оценку, превышающую $2 млрд. 50-й клуб рейтинга в том же году был оценен в $674 млн. С тех пор количество клубов, оцениваемых в $2 млрд и выше, увеличилось минимум в 50 раз. Даже самая дешевая команда нынешнего рейтинга «Нью-Орлеан Сэйнтс» (NFL) стоит $2,08 млрд.

Что касается российского представительства в рейтинге Forbes, то оно опосредованное. Клубов, которые могут быть оценены в $2 млрд, в России нет. Зато есть предприниматели, владеющие такими командами.

Так, «Челси» Романа Абрамовича оценен в $2,58 млрд (32-е место), а баскетбольный «Бруклин Нетс», контрольный пакет акций которого принадлежит Михаилу Прохорову, занял 37-е место с показателем $2,35 млрд.

Александр Петров