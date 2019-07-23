Обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Гронский — о новинке от компании Lotus — электрическом суперкаре Evija, который, по словам производителя, развивает мощность в 2000 л.с. и способен развивать скорость до 320 км/ч.

Все же электричество вообще и цифровые технологии, в частности, как им и положено, отличаются неосязаемостью и виртуальностью. Если какой-то автопроизводитель скажет, что с помощью механических ухищрений ему удалось раздраконить двухлитровый бензиновый двигатель до 800 л. с., то мы ему, скорее всего, не поверим, потому что знаем, сколько снимает наша собственная машина с тех же двух литров, причем с турбонаддувом. С электричеством мы вынуждены все принимать на веру. Особенно, когда речь идет о запредельно дорогом продукте, который далеко не каждому доведется даже увидеть, не говоря уже о том, чтобы испытать в действии.

Вот, например, компания Lotus обнародовала технические характеристики и изображения своего нового автомобиля. Это полностью электрический суперкар Evija. Салон выполнен в стиле кокпита гоночных прототипов, интерьер отделан карбоном и сталью, сиденья обиты алькантарой, а мультифункциональный руль декорирован кожей. Но это не главное.

Каждое колесо суперкара обслуживает свой электромотор мощностью 500 л.с. Нетрудно посчитать, что в совокупности машина развивает 2000 л.с. Разгон до «сотни» составит меньше трех секунд, а максимальная скорость этого Lotus — 320 км/ч. Запас хода (это тоже примем на веру) — 400 км. И это при том, как уверяют создатели Evija, конструкция машины позволяет реализовать быструю замену разряженного аккумулятора на полностью заряженный. Представляете, батарейка способна крутить четыре 500-сильных двигателя, но при этом компактно размещается позади водительского и пассажирского сидений, так что ее оттуда можно быстро извлечь.

Вероятно, предполагается, что «извлечение» это будет проводиться в гараже собственника. То есть не так, как дачники меняют пустой газовый баллон на наполненный, хотя бы потому что стоит новый Lotus €1,8 млн, а выпустить, планируется всего 130 экземпляров машины. Поэтому запасная батарейка для него найдется далеко не на каждой АЗС.